Luiz Henrique à l'OL, ça fait scandale au Brésil

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La possible signature de Luiz Henrique à l'Olympique Lyonnais ne fait pas que des heureux au Brésil. Un ancien joueur estime que l'attaquant de 24 ans ferait une lourde erreur en rejoignant l'OL, club de la planète Textor.

Les supporters lyonnais rêvent de voir l'un des héros de Botafogo rejoindre leur club dans le cadre des opérations chères à Eagle Football Group. L'ailier droit brésilien international de Botafogo sort d'une saison exceptionnelle avec son club, et sa venue à l'OL serait un sacré coup pour Pierre Sage. Cependant, du côté brésilien, ils sont nombreux à ne pas du tout être enthousiasmés à l'idée de voir Luiz Henrique rejoindre l'Olympique Lyonnais et la Ligue 1 au moment où des offres de clubs de Premier League ont été évoqués pour l'attaquant de Botafogo. Interrogé lors de l'émission « Troca de Passes » sur la chaîne SporTV au sujet de ce probable transfert de Luiz Henrique à l'OL, Richarlyson Barbosa Felisbino, ancien milieu de terrain international brésilien, a dit tout le mal qu'il pensait de cela.

Richarlyson vê Luiz Henrique, do Botafogo, dando ‘dez passos para trás’ se for para o Lyon https://t.co/o07uDljTjW via @fogaonet — Sergio Gialluise (@SergioGial99952) January 5, 2025

« Sportivement parlant, si Luiz Henrique se rend à Lyon, je le vois reculer de dix pas dans sa carrière. Aujourd'hui, Lyon n'est pas un grand club du Championnat de France, ce n'est pas une équipe qui lui permettra de s'améliorer afin qu'il puisse performer en équipe du Brésil. À mon avis, il doit jouer pour être titulaire pour la Seleçao », a confié l'ancien joueur, bientôt rejoint par le journaliste qui anime ce talk-show très populaire. Pour André Rizek, c'est de lui qu'il s'agit, signer à l'OL serait une catastrophe pour Luiz Henrique, mais aussi pour l'équipe nationale du Brésil : « J’espère qu'il ira en Premier League, car il continuera à jouer de bons matchs, à un niveau de compétition plus élevé. Maintenant, si Luiz Henrique quitte Botafogo pour aller à Lyon, sportivement, ce sera très mauvais pour Luiz Henrique et pour notre équipe nationale. » Une attaque brutale contre Lyon et la Ligue 1, même si l'OL a contribué à faire grandir des joueurs brésiliens, notamment Bruno Guimaraes si l'on parle de ces dernières années.