Lovren brutalement viré, l’OL tente le coup

Touché à la cuisse lors du premier match amical de l’OL, Dejan Lovren est sur la touche et manque à l’équipe de Laurent Blanc en ce début de saison alors que la défense composée de Diomandé et Caleta-Car bat de l’aile.

Le 14 juillet dernier, l’Olympique Lyonnais affrontait la modeste équipe de De Treffers en match amical (2-1). Cette date marque la dernière victoire de l’équipe de Laurent Blanc mais également la dernière apparition de Dejan Lovren sur un terrain. Blessé à la cuisse depuis, l’international croate a déclaré forfait contre Strasbourg puis face à Montpellier. Une absence qui pèse très lourd pour Laurent Blanc, qui a également perdu Castello Lukeba mais de manière définitive en ce qui concerne l’international espoirs français, vendu au RB Leipzig pour 35 millions d’euros bonus compris.

Le coach de l’OL réclame désespérément des renforts expérimentés et les rares joueurs qui ont de la bouteille au sein de l’effectif lyonnais sont sur la touche. Pire, certains pourraient partir d’ici la fin du mercato. Cela aurait pu être le cas de Dejan Lovren puisque selon les informations livrées par Romain Molina dans sa dernière vidéo sur YouTube, l’OL a tenté d’expédier l’international croate en Arabie Saoudite lors de ce mercato estival afin de se délester de son imposant salaire.

L'OL a essayé d'envoyer Lovren en Arabie Saoudite

« On a des clubs qui ont essayé d’explorer les filières en essayant de contacter des agents qui avaient des contacts en Arabie Saoudite afin de dégraisser certains gros salaires. On le répète depuis longtemps, c’est bien de faire des transferts mais aujourd’hui la priorité des clubs c’est de dégraisser les effectifs et notamment en masse salariale. Prenez l’exemple de Lyon, on n’a entendu ‘les Saoudiens veulent nos meilleurs joueurs’, etc. Mais à l’OL, si on avait pu mettre Lovren dans la charrette en Arabie Saoudite pour se délester d’un gros salaire, on aurait été très content de le faire. Et il y a plein d’équipes qui ont essayé de faire ça mais il y a quand même une limite de joueurs étrangers dans les équipes en Arabie Saoudite. Attention, la saison prochaine ça pourrait changer car on lit dans les médias saoudiens qu’il pourrait ne plus y avoir de limites » a dévoilé le journaliste, pour qui l’Olympique Lyonnais a donc essayé d’éjecter Dejan Lovren dans le but d’économiser. Un potentiel départ qui aurait sans doute mis Laurent Blanc dans tous ses états…