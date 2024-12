Loin de l’OL, El Arouch va s’exiler pour rebondir

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps considéré comme un grand talent de sa génération, Mohamed El Arouch vit un début de carrière compliqué. L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais, brièvement passé par Botafogo cet été, pourrait finalement se relancer dans le championnat égyptien.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont sûrement pas oublié Mohamed El Arouch. Formé au club rhodanien, le milieu de terrain a longtemps été considéré comme un jeune talent très prometteur. Le natif d’Orange, qui a fréquenté les sélections tricolores dans les catégories de jeunes, faisait surtout partie des vainqueurs de la Gambardella en 2022. De nombreux fidèles du Groupama Stadium attendaient donc son éclosion avec l’équipe première et s’étonnaient parfois de son faible temps de jeu.

El Arouch est toujours libre

Il faut croire que l’Olympique Lyonnais et ses différents entraîneurs ont perçu certaines limites qui plombent encore sa jeune carrière. Rappelons en effet que Mohamed El Arouch est actuellement sans club. En échec au sein de son club formateur, l’ancien Gone avait profité des connexions d’Eagle Football pour atterrir à Botafogo en août dernier. Mais près d’un mois plus tard, alors qu’il n’avait pas disputé le moindre match avec l’équipe brésilienne, le club de Rio annonçait déjà son départ pour raisons personnelles.

Al-Ahly 🇪🇬 CIBLERAIT Mohamed El Arouch 🇫🇷 pour le mercato hivernal, des discussions en interne confirme une volonté qu'Al-Ahly se sépare à l'amiable avec Percy Tau pour prendre le natif lyonnais ! 😱💣 pic.twitter.com/G1oRSIFteA — 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗠𝗮𝘀𝗿𝘆 🇪🇬 (@Foot_Masry) December 19, 2024

Cette soudaine séparation date d’il y a trois mois et aucun club n’a jugé pertinent de le relancer. Du moins jusqu’à la tentative annoncée en Egypte. Selon les informations de Foot Masry, le club d’Al Ahly pourrait recruter le milieu de 20 ans. Le champion d’Egypte en titre, actuellement troisième au classement provisoire, serait prêt à rompre le contrat du Sud-Africain Percy Tau pour faire de la place à Mohamed El Arouch. Certes, le championnat égyptien ne fait pas partie des plus compétitifs dans le monde. Mais c’est peut-être enfin l’opportunité pour le Français de se relancer après des mois d’inactivité.