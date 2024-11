Lille-OL ‍: Les arbitres expliquent enfin le but refusé à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a ramené un nul de Lille (1-1), mais du côté de Lyon, on a toujours du mal à comprendre pourquoi Jérôme Brisard a refusé le but marqué par Maitland-Niles à 1a 77e. On a désormais la réponse officielle.

Avant d'égaliser dans le temps additionnel par Fofana, l'Olympique Lyonnais pensait bien être revenu au score face au LOSC grâce à un but de son défenseur anglais. Mais, après avoir longuement attendu d'être appelé par la VAR, l'arbitre de la rencontre refusait la réalisation de Maitland-Niles après avoir visionné les images sur l'écran placé au bord du terrain. Personne n'a réellement compris le motif exact qui a justifié cette décision. Ce lundi, Le Progrès s'est entretenu avec Amaury Delerue, ancien arbitre international et désigné en juillet dernier manager-instructeur des arbitres officiels Français. Ce dernier a accepté de revenir sur la décision de Jérôme Brisard et la justifie sans aucun problème.

Lille-Lyon, les arbitres sortent du silence

Pour Amaury Delerue, les arbitres du match LOSC-OL ont fait le bon choix. « Ce hors-jeu est bien vérifié par l’assistance-vidéo puisque nous sommes ici dans le cadre de la validation ou non d’un but. Le joueur lyonnais en position de hors-jeu interfère clairement avec l’intervention potentielle du gardien de but lillois en venant au contact de celui-ci, influençant sa capacité à jouer le ballon. Même si le contact physique est avéré, nous avons préconisé à nos arbitres terrain d’aller voir la situation bord terrain pour une meilleure lisibilité et une prise de décision plus compréhensible pour tous les acteurs », a précisé le manager des arbitres français. Dommage que la sonorisation des arbitres, qui devait intervenir cette saison, ait été repoussée à plus tard en raison de son coût financier trop élevé pour la Ligue 1, car dans ce cas précis, elle aurait évité bien des débats.