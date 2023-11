Les supporters expliquent à Grosso le problème de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un échange avec les supporters de l'OL à l'issue du match nul face à Metz s'est effectué ce dimanche au Groupama Stadium. Un discours étonnant mais bienveillant envers l'entraineur italien.

Ce dimanche midi, les supporters lyonnais ont clairement joué le jeu à fond en soutenant leur équipe jusqu’au bout. Cela malgré un scénario défavorable avec une équipe balbutiante qui n’a pu obtenir que le nul à domicile face au promu messin (1-1), ce qui colle toujours l’OL à la dernière place du classement. Après la rencontre, il n’y a même pas eu de sifflets au Groupama Stadium malgré ce 10e match consécutif sans victoire. Et Fabio Grosso a même été ovationné en venant applaudir le virage des supporters à l’issue de ce résultat décevant. Mais après les évènements de dimanche dernier et l’agression dont il a été victime à Marseille, l’entraineur italien a surtout été soutenu. Dans un discours devant la tribune tenu par l’un des chefs, Fabio Grosso s’est fait expliquer la situation dans son propre club dans un discours assez irréel.

Grosso dit merci aux supporters

L’échange émouvant entre le Kop Lyonnais et Fabio Grosso malgré la situation de l’OL ! 👏❤️pic.twitter.com/kHf5SiOqVy — MercaFoot (@MercaFoot_) November 5, 2023

« Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous. Si tu as quelque chose à nous dire, fais-le, si tu ne veux rien nous dire, car ce n’est pas à toi de le faire, on ne t’en voudra pas », a prévenu le chef des supporters, qui ne voulait clairement pas entrer dans le conflit avec l’entraineur lyonnais. « Je vous le dis tout le temps, vous êtes spéciaux. On vous donnera tout, car vous le méritez. Merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd’hui. On ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne doit pas imaginer d’autres choses. Je suis avec mes joueurs, surtout sur la défaite. Vous êtes spéciaux. Merci pour tout. Je vous promets qu’on donnera tout et j’espère que cela sera suffisant », a livré Fabio Grosso en réponse à cette invitation. Un étonnant échange qui montre qu’au moins les supporters évident d’enflammer la situation.