OL-Strasbourg ‍: Il ne reconnait plus Lyon et prend peur

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en quarts de finale de la Coupe de France, l'OL reçoit le RC Strasbourg. Une rencontre qui pourrait être piège pour les Gones même si la formation du Grand Est redoute la nouvelle armada lyonnaise.

Si l'OL n'a presque aucune chance de terminer européen en fin de saison via le championnat, il reste en revanche de l'espoir par la Coupe de France. Ce mardi soir au Groupama Stadium, les hommes de Pierre Sage reçoivent le RC Strasbourg. Une rencontre qui pourrait être piège face à des Alsaciens mal en point en Ligue 1 mais qui donneront tout en Coupe. Patrick Vieira se méfie néanmoins de l'OL, qui s'est considérablement renforcé cet hiver sur le marché des transferts. Pour le champion du monde 98, les Rhodaniens ont même retrouvé leur âme et ne sont plus la même équipe qu'en début de saison.

Un OL qui fait de nouveau peur

En conférence de presse, Vieira a en effet dit tout le bien qu'il pensait de ce nouvel OL version Pierre Sage : « C’est une équipe qui a retrouvé certaines valeurs, certaines qualités. C’est une équipe qui joue beaucoup mieux. Après, c’est une équipe qui a énormément travaillé pendant le mercato hivernal, qui s’est très bien renforcée. À partir du moment où tu te renforces, tu deviens plus compétitif et l’OL a retrouvé certaines valeurs ». A noter que malgré la situation de son équipe en Ligue 1, Vieira ne compte pas faire tourner en Coupe de France et veut tout tenter pour aller le plus loin possible : « L’objectif est de se qualifier pour aller en demi-finale, c’est aussi simple que ça. Elle peut permettre de se relancer, de retrouver certaines valeurs, mais aussi certaines qualités. C’est une priorité, on a l’opportunité d’aller en demi-finale, donc on va jouer ce match à fond, il n’y a pas de priorité au championnat ». Les choses sont donc claires et Strasbourg ne viendra pas en victime de ce nouveau Lyon qui fait peur chez ses adversaires.