Les statuts ont gagné, Sage a plombé l’OL à Paris

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite contre le Paris Saint-Germain (3-1) dimanche dernier, Pierre Sage se retrouve pointé du doigt. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est trompé dans ses choix peut-être effectués pour de mauvaises raisons.

La hype Pierre Sage est toujours présente, mais quelques critiques commencent toutefois à tomber à l'égard de l'entraîneur de 45 ans. Longtemps encensé pour ses résultats, sa philosophie et sa communication, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait baisser sa cote après la défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier. Le technicien avait décidé de renforcer son milieu de terrain en abandonnant son 4-2-3-1 pour un 4-3-3 qui n’a pas eu l’effet désiré. Au contraire, le journaliste Elton Mokolo estime que ce schéma a précipité la chute des Gones au Parc des Princes.

Un but et des tensions... 💥 pic.twitter.com/Hf8iNPlcJa — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 15, 2024

« Ce n'est pas parce que tu ajoutes un troisième milieu que tu auras plus de sécurité et de possession, a commenté le chroniqueur d’Eurosport. Lyon a joué plutôt contre nature. Ils ont cherché à presser le PSG. Mais notamment dans la tenue de ballon, ils ont été très déficitaires. Il n'y a qu'à voir l'activité de Matic, Veretout et Tolisso qui ont été en deçà de leurs performances et ça a eu un impact sur la prestation lyonnaise. » D’autant que Pierre Sage n’a pas souhaité revenir à son schéma préférentiel en deuxième période.

« A un moment donné, je me suis dit qu'il allait casser ce milieu à trois pour avoir une approche plus risquée. Il n'en a rien été, il y a eu ce triple changement (Benrahma, Lacazette et Fofana ont remplacé Cherki, Mikautadze et Nuamah à la 66e) qui n'a pas aidé l'OL, a rappelé l’observateur. Dans la nature des changements, je pense que Luis Enrique a gagné sa partie contre Pierre Sage. C'est dommage pour l'OL parce qu'on avait le sentiment, après le but de Mikautadze, que l'OL, même si le PSG était au-dessus, pouvait inverser la tendance dans les 30 dernières minutes comme il l'a souvent fait. Il n'en a rien été, le PSG a même mis un troisième but. »

« Des changements administratifs »

« J'ai le sentiment qu'on a eu des changements administratifs et programmés qui n'allaient pas dans le sens du match. Et ça, ça me pose problème. Dans un début de match difficile, Cherki a eu le mérite de bonifier les ballons, avec en point d'orgue cette super passe décisive pour Mikautadze. Moi je pense que c'était un match pour Cherki, il fallait le laisser pendant 90 minutes. Est-ce qu'il y a eu des considérations physiques par rapport à la débauche d'énergie face à Francfort ? Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais les changements n'ont pas aidé l'OL, c'est tout le contraire, je pense qu'ils ont affaibli l'OL », a constaté Elton Mokolo, déçu des choix de Pierre Sage.