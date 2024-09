Lens-OL ‍: Pierre Sage change tout ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Attendu à Lens, l'Olympique Lyonnais va tenter de surprendre le club nordiste avec une composition osée signée Pierre Sage.

La trêve internationale est terminée, et l’Olympique Lyonnais va tenter de confirmer sa victoire spectaculaire contre Strasbourg avec un bon match sur le terrain de Lens ce dimanche soir. Les deux équipes ont beau viser le haut du tableau, elles n’ont pas encore trouvé leur rythme cette saison. Pierre Sage a un problème défensif, et a décidé d’opérer un changement majeur pour y remédier. Selon L’Equipe, la décision est prise, et l’entraineur de l’OL va faire évoluer son système de jeu pour repasser avec une défense à trois centraux. Un luxe qu’il ne pouvait quasiment pas se permettre en tout début de saison devant les manques constatées à ce poste. Adryelson est reparti au Brésil, Jake O’Brien a quitté le club et Dejan Lovren est sur le point de le faire, cela laissait un choix très réduit avec Caleta-Car et Niakhaté. Mais Omari a signé, ce qui laisse une solution de plus, même si c’est Clinton Mata qui devrait débuter dans l’axe avec ses deux compères pour le match à Bollaert. Une façon de rassurer une défense qui a déjà encaissé 8 buts en 3 matchs, même si l’animation offensive risque d’en souffrir avec seulement Matic et Caqueret dans le coeur du jeu.

Concurrence folle en attaque à l'OL

Un changement de taille opéré par Pierre Sage pour équilibrer son équipe sur le plan défensif, même si la prise de tête concerne aussi l’attaque. Le fait que Gift Orban refuse de partir en Turquie n’aide pas à y voir clair dans ce secteur de jeu où la concurrence est rude. Le Nigérian pourrait profiter de son doublé pour se montrer dans le 11 de départ à Lens, à côté de Fofana et Lacazette. Voilà qui risque de faire de très nombreux mécontents sur le banc de touche, où Pierre Sage devra mettre Mikautadze, Benrahma et Nuamah notamment. Autant dire que, en plus de trouver la bonne formule pour gagner, l’entraineur lyonnais va devoir ménager les égos. Avant de prendre l’avion pour Lens, il a demandé à ses troupes, y compris ceux qui n’étaient pas pris dans le groupe, de ne pas baisser la tête révèle L’Equipe. La saison sera longue avec la reprise prochaine de la Coupe d’Europe, mais les places seront tout de même chères.