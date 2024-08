Le RC Strasbourg boucle la venue d'un sacrifié de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Strasbourg devrait encore se montrer actif sur le marché des transferts dans les prochains jours. Les Alsaciens, proches de Chelsea, pourraient bien en profiter pour piocher chez les Blues.

Strasbourg a décidé de passer à autre chose cet été. Exit Patrick Vieira et welcome Liam Rosenior. L'Anglais connait bien la Premier League et les clubs qui la composent. Raison pour laquelle il n'est pas contre la venue d'éléments de qualité en provenance de l'autre côté de la Manche. Les fans et observateurs alsaciens demandent du renfort afin d'être rassurés concernant les futures ambitions de leur club en Ligue 1. D'après les informations de L'Equipe, le RC Strasbourg va prochainement piocher à Chelsea et rapatrier une connaissance de... l'OL.

Moreira de retour en Ligue 1, ça sent très bon

En effet, le média indique ces dernières heures que Strasbourg est proche de recruter Diego Moreira. Les modalités de son arrivée ne sont pas encore précisées mais l'ailier portugais est plus que jamais proche d'un retour en Ligue 1. La saison passée, il s'était montré à quelques reprises avec l'Olympique Lyonnais avant que son prêt ne soit cassé par Chelsea en janvier 2024. Il avait fait preuve d'un bel état d'esprit et d'une volonté de bien faire qui attirent donc Liam Rosenior et Strasbourg. S'il rejoignait l'Alsace, Moreira pourra recroiser la route de l'OL dès le 30 août prochain lors d'un déplacement du RCSA au Groupama Stadium. L'occasion pour lui d'envoyer un message au football français et à son ancienne équipe, qui a depuis bien changé de visage et fait confiance à de nouveaux éléments offensifs. Pour le moment, Strasbourg a déjà recruté cet été Doué Guéla (Rennes), Perea Oscar (Atlético Nacional Medellin), Santos Andrey (Chelsea) et Wiley Caleb (Chelsea). Deux derniers joueurs cités que connait bien Diego Moreira.