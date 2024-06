Le premier adversaire de l'OL dévoilé, c’est une surprise

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Les premiers indices sur la reprise de la saison à l'Olympique Lyonnais ont été donnés, et cela commencera doucement et à la maison pour le club rhodanien.

Auteur d’une saison aussi folle qu’historique l’an passé, et après être passé du maintien en décembre à l’Europe en fin de saison (6ème place finale en Ligue 1) avec une finale de Coupe de France à la clé contre le PSG, l’OL peut désormais penser à la suite l’esprit un peu plus libéré. Les Gones reprendront le chemin de l’entraînement le 5 juillet prochain, sans bon nombre de leurs internationaux qui seront avec leur sélection. A plus de deux semaines de la rentrée des classes, la préparation de la pré-saison s’intensifie et de nouvelles informations concernant certains matchs amicaux sont connues. Ainsi, le septuple champion de France connaît le premier adversaire de son été. Le Progrès annonce qu’il s’agit du Chassieu-Décines FC, habituel rival de la réserve de l’OL en National 3. La rencontre aura lieu à Décines, au Stade Gérard-Houiller, le 13 juillet prochain.

Un stage d’une dizaine de jours prévu en Autriche

Ce n’est pas la première fois que Lyon se remettra dans le bain avec une opposition similaire. L’an dernier déjà, l’OL de Laurent Blanc avait entamé sa pré-saison avec une partie face à une équipe de troisième division nerlandaise, De Treffers, et avait d’ailleurs signé son seul succès de l’intersaison ce jour-là. Suite à ce match contre Chassieu-Décines, l’OL partira ensuite en stage à Innsbruck en Autriche pendant une dizaine de jours où une nouvelle rencontre amicale sera programmée contre un adversaire de division inférieure qui reste encore à déterminer. A noter que la formation rhodanienne aura un été chargé avant la reprise du Championnat à la mi-août puisque cinq à six matchs de préparation sont prévus histoire d’arriver prêt pour la première journée de la Ligue 1 dans deux mois environ.