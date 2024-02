Le mercato à la sauce Textor, la FIFA applaudit

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La FIFA a enquête ces derniers mois sur le transfert le plus louche de la galaxie Textor, mais n'a rien trouvé à redire sur l'arrivée d'Ernest Nuamah à l'OL par le biais de son club cousin belge de Molenbeek.

Cela risque de se reproduire de plus en plus souvent avec la multi-propriété en vigueur dans le football moderne, mais les transferts entre clubs d’un même actionnaire font logiquement lever les sourcils. Alors qu’il était limité par la DNCG l’été dernier, l’OL a réussi à faire venir gratuitement Ernest Nuamah en provenance de Molenbeek, qui a payé plein pot ce transfert pour ne pas utiliser une seule seconde l’international ghanéen. De quoi étonner notamment les concurrents de l’OL, qui voient ainsi un club de Ligue 1 en difficulté financière se renforcer par le biais d’un autre club de John Textor.

Le plus gros transfert du championnat belge

La FIFA, interpellée sur cette manipulation, avait ouvert une enquête sur ce transfert de 25 millions d’euros déboursés par le club belge, pour un joueur qu’il n’utilisera pas. Il s’agit toujours, et de loin, du plus gros achat réalisé par un club belge, d’autant plus par un promu, sans que Nuamah n’ait porté une seule seconde le maillot de Molenbeek. Mais ce vendredi, l’instance mondiale vient de trancher et a fait savoir qu’elle n’avait rien trouvé d’illégal et n’a pas établi qu’il s’agissait d’un transfert-relais, c’est à dire qui ne sert qu’à contourner les règles établies. Une preuve que les agissements de John Textor ont été validés, même si à Lyon comme en Belgique, impossible de voir autre chose qu’une façon de contourner les interdictions prononcées par la DNCG.

📋 Voici les 21 joueurs convoqués par Pierre Sage pour la réception de Nice, ce soir au @GroupamaStadium 🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/xFm8DN9IPr — Olympique Lyonnais (@OL) February 16, 2024

En attendant, le propriétaire américain peut continuer librement les mouvements entre ses différents clubs sans être inquiété, surtout quand le mouvement le plus bizarre a reçu le feu vert de la FIFA. L’OL comme Ernest Nuamah ne sont donc pas inquiétés, et le joueur ghanéen va pouvoir continuer d’apporter sa percussion à une formation rhodanienne qui recevra l’OGC Nice ce vendredi en Ligue 1.