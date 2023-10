Le fiasco de l'OL, les joueurs ont trouvé le coupable

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'Olympique Lyonnais traverse sa plus grosse crise au XXIe siècle. Le club est complètement divisé, que ce soit entre les joueurs, supporters et dirigeants. Les joueurs cherchent des coupables pour éviter de se pencher sur leur sort.

Dernier de la Ligue 1 avec seulement 2 matchs nuls et 5 défaites, l'OL qui avait pourtant l'ambition de renouer avec une compétition européenne, se dirige vers une opération maintien. Une anomalie pour le club sept fois champion de France au début des années 2000 et qui autrefois, portait fièrement les couleurs du football français en Ligue des Champions. Les dirigeants sont accusés d'être à côté de la plaque, tandis que les joueurs semblent avoir perdu la motivation pour sauver le club, également en proie à de grosses difficultés financières et même plus récemment juridiques. De plus, les consultants lyonnais des différentes émissions rajoutent de l'huile sur le jeu. C'est en-tout-cas les accusations portées par les joueurs selon le site olympique-et-lyonnais qui évoque la recherche d'un bouc émissaire chez les principaux acteurs.

Les joueurs de l'OL remettent la faute sur les médias

« Tellement encensés par leur entourage respectif et une institution trop permissive, une majorité de joueurs adoptent la méthode Coué. On a encore vu des attitudes inacceptables tant à Brest (1-0), à Reims (2-0) que lors des dernières séances d’entraînement. La tendance à trouver un bouc-émissaire, tantôt les supporters, tantôt les journalistes et les anciens joueurs (surtout Nicolas Puydebois accusé par le vestiaire de tous les maux actuellement), ne permettra nullement à cette équipe de faire front », explique ainsi le journaliste Razik Brikh dans un édito sans concession à l’encontre des joueurs lyonnais, qui pour lui n’ont clairement pas l’attitude de joueurs de haut niveau.

Nicolas Puydebois, ancien gardien numéro 2 de l'OL est consultant dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, est donc visé. Le triple champion de France n'hésite pas à dénoncer les problèmes du club rhodanien et à critiquer joueurs comme dirigeants. Mais une partie du vestiaire de Lyon trouve que l'ancien portier remue le couteau dans la plaie et qu'il ne rend pas service au club, qu'il affectionne pourtant particulièrement. Alors que certains médias appellent à l'unité totale, la cassure est bien présente et réelle. Le prochain match contre Lorient pourrait être l'occasion pour les Gones de renouer les liens avec les supporters et de sortir la tête de l'eau. À domicile, l'OL doit absolument remporter cette rencontre face aux Merlus, pour lancer leur saison, qui s'annonce longue et sinueuse.