OL ‍: Pierre Sage et ses miracles, Govou s'incline

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait le travail face au FC Lorient le week-end dernier pour repartir de l'avant après la gifle subie face à Lens. Le comportement des hommes de Pierre Sage a beaucoup rassuré.

Les supporters et observateurs de l'OL passent par toutes les émotions cette saison. Ces dernières semaines néanmoins, hormis une énorme baffe reçue à domicile par Lens, les Gones ont repris des couleurs. Contre Lorient samedi dans un match qui avait tout du piège, les hommes de Pierre Sage n'ont pas tremblé. L'état d'esprit affiché rassure aussi pour la suite des opérations, entre une fin de saison en Ligue 1 qui pourrait être séduisante et un titre à aller chercher en Coupe de France. Ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire.

Govou n'en revient pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet dit tout le bien qu'il pensait de cet OL version Sage, alors qu'il n'était d'ailleurs pas convaincu en premier lieu qu'autant de changements cet hiver seraient bénéfiques. « Lors des rencontres précédentes, il y avait souvent des passages à vide, là non. Un peu comme quand les grandes équipes finissent par avoir le dessus sur un adversaire plus faible, on sentait que ça allait passer. Tactiquement, le match avait été bien préparé, et j’ai trouvé que Lorient, qui est une équipe moyenne en difficulté au classement, s’y est pris de façon un peu prétentieuse dans sa façon de vouloir développer son jeu. J’ai aimé la sérénité de l’OL, symbolisée par Matic qui a géré le tempo. (...) Face à Lorient, il y avait plusieurs titulaires absents et cela a été bien compensé. J’aime bien la stabilité, et dans la situation où Lyon se trouve cette saison, il n’y a rien à inventer. Quand un titulaire manque, celui qui entre fait du poste pour poste et sait ce qu’il a à faire. Ce n’était pas un cadeau pour Baldé, mais il a été récompensé de son travail à l’entraînement. Il faut faire confiance à un coach quand il fait un choix, car c’est toujours dans l’optique de gagner, et là il a été payant », a notamment indiqué Sidney Govou, impatient d'assister à la suite des opérations pour l'OL. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones se déplaceront sur la pelouse d'une autre équipe décevante, Toulouse.