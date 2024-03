Lacazette plus fort que l'OL, le terrible constat

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En panne d'inspiration dès qu'Alexandre Lacazette est absent à l'image de la défaite contre Lens, l'Olympique Lyonnais présente des statistiques offensives catastrophiques sans son capitaine.

L’Olympique Lyonnais regarde fébrilement du côté de l’infirmerie ces derniers jours. Non pas que le nombre de blessés soit proche des plus grandes années de l’infirmerie lyonnaise, mais Alexandre Lacazette s’y trouvait encore ce mardi et cela inquiète beaucoup. La vision de l’OL sans son capitaine légendaire a fait froid dans le dos, ce dimanche contre Lille. Et en vue du match face à Lorient, la crainte de voir des Lyonnais aphones est réelle. Gift Orban a montré de sacrés limites et tout le monde se demande qui va pouvoir marquer un but si jamais le Guadeloupéen n’est pas au rendez-vous. Car une statistique a fait le tour du web et a été largement reprise par les suiveurs de l’OL ces derniers jours. C’est tout simplement la solitude d’Alexandre Lacazette dans le classement des buteurs lyonnais cette saison. Toutes compétitions confondues, le Général arrive à un total très honorable de 13 buts, soit 0,61 but inscrit toutes les 90 minutes.

Jake O'Brien deuxième meilleur buteur de l'OL

La vraie stats effrayante de l'OL c'est son classement des buteurs. Dieu merci Alexandre Lacazette existe. Les ratios de Cherki et Nuamah, quelle horreur, ils sont attaquants pour rappel pic.twitter.com/N51aFPPHLF — Schyzoidd 🍥 (@Schyzoidd) March 5, 2024

Mais derrière lui, c’est une misère sans nom puisque seul Jake O’Brian dépasse la barre des deux buts, avec trois réalisations pour l’Irlandais. Rayan Cherki et Maxence Caqueret en sont à deux, et pour le reste, cela trône à une réalisation, avec même un ratio terrible de 0,12 but marqué toutes les 90 minutes pour le meneur de jeu rhodanien. En additionnant tous les buts marqués par les joueurs encore au club cette saison, on atteint le total de 16 buts, soit à peine trois de plus que Lacazette à lui tout seul. Des statistiques qui montrent l’importance de l’attaquant de l’OL dans cette saison, mais démontrent surtout sa solitude pour pousser le ballon au fond des filets. Avoir ainsi qu’un seul joueur dans les 50 meilleurs buteurs de la saison en France est un exploit dont Lyon se serait bien passé, même si cela met en lumière l’exercice compliqué que vit le club de John Textor.