Lacazette jette son maillot de l'OL pour séduire Marseille

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France Olympique débute son tournoi ce mercredi contre les Etats-Unis à Marseille. Les Bleuets pourront compter sur le soutien d'un Vélodrome bouillant. Capitaine de l'équipe mais aussi du rival lyonnais, Lacazette réclame un soutien total des Phocéens.

Pendant deux semaines, Paris mais surtout la France tout entière va vibrer au rythme du sport. Les JO 2024 débutent vendredi avec la cérémonie d'ouverture. Néanmoins, pour les footballeurs et les rugbymen, l'entrée en matière a lieu ce mercredi. L'Equipe de France de Thierry Henry sera sur le pont contre les Etats-Unis. Les Bleuets commencent leur tournoi non pas à Paris mais à Marseille. La cité phocéenne est réputée très chaude quand on parle football et Equipe de France. Cependant, le soutien marseillais sera t-il très fort vis-à-vis des Lyonnais de l'effectif ?

Une trêve olympique pour OL-OM ?

La crainte est fondée connaissant le fort antagonisme entre l'OL et l'OM. A Paris, par exemple, certains joueurs marseillais ont été chahutés sous le maillot de l'Equipe de France par le passé. Capitaine de la sélection Olympique et de l'OL, Alexandre Lacazette ne veut pas de ce scénario au Stade Vélodrome mercredi soir. En conférence de presse d'avant-match, il a interpellé les supporters marseillais et leur a demandé d'oublier l'Olympico le temps des Jeux.

𝑳𝒆 𝒃𝒓𝒖𝒊𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒊𝒍𝒆𝒕𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒕𝒓𝒆𝒎𝒃𝒍𝒆𝒏𝒕… 🔊😍@LacazetteAlex se prépare pour les JO 🔥 pic.twitter.com/R2yy5NbmVA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 21, 2024

« On ressent de l’impatience car on se prépare depuis un mois, c’est le jour J et on a hâte de démarrer enfin la compétition. On espère une grosse ambiance à Marseille pour nous aider à faire un bon match… Durant la compétition, je suis Français, pas Lyonnais ! », a lâché l'emblématique joueur de l'Olympique Lyonnais. En plus du match contre les Etats-Unis, l'Equipe de France affrontera aussi la Nouvelle-Zélande à Marseille pour le dernier match de poule. Espérons que Lacazette soit entendu pour que cette première soirée olympique reste une grande fête conviviale.