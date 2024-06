Lacazette inarrêtable, l’OL ne peut rien faire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après une excellente saison avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette devrait partir cet été. L’attaquant des Gones n’est absolument pas poussé vers la sortie. Mais sa détermination à accepter une offre en provenance d’Arabie Saoudite semble contraindre le club rhodanien à le transférer.

Entre Alexandre Lacazette et l’Olympique Lyonnais, ça semble bien terminé. L’attaquant français possède encore une année de contrat au sein de son club formateur. Sauf que l’arrivée d’une offre en provenance d’Arabie Saoudite a changé ses plans. La formation d’Al-Qadisiya a en effet convaincu le capitaine des Gones grâce à un bail de deux années, plus une troisième en option. Le montant du salaire proposé n’a pas encore filtré. Mais on se doute qu’Alexandre Lacazette aura l’opportunité de multiplier ses revenus en Arabie Saoudite. Du moins si les deux clubs parviennent à s’entendre sur le prix de son transfert.

Lacazette difficile à retenir

Pour l’insider Mohamed Toubache-Ter, rien ne devrait empêcher un accord total. « Ça sera très compliqué de le conserver », a prévenu l’insider pendant un space sur le réseau social X. A croire qu’Alexandre Lacazette est déterminé à rejoindre l’équipe récemment promue en Saudi Pro League. Il faut dire qu’à 33 ans, l’avant-centre lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2025 a l’occasion de signer le dernier gros contrat de sa carrière. Beaucoup d’autres joueurs avant lui ont déjà cédé à la tentation de s’exiler pour des raisons financières, quitte à mettre l’aspect sportif au second plan.

En ce qui concerne l’ancien joueur d’Arsenal, la perspective de disputer la Ligue Europa avec le club rhodanien aurait pu l’inciter à rester. D’autant que le natif de Lyon, auteur de 19 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison, a largement contribué à cette qualification européenne. Du côté de la direction, on semble avoir accepté son départ puisque les pistes Georges Mikautadze (Metz) et Thijs Dallinga (Toulouse) sont déjà activées.