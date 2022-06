Lacazette en vitrine, le mercato de l'OL promet le feu !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si le retour d'Alexandre Lacazette à l'OL a ravi les supporters lyonnais, il a surpris certains observateurs qui le voyaient aller dans un club qualifié en coupe d'Europe. Au-delà de l'amour du blason, Jérôme Rothen y voit les prémisses d'un mercato ambitieux de l'OL.

Après la décevante huitième place de l'OL en Ligue 1, Jean-Michel Aulas voulait rectifier le tir pour ce mercato estival. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a frappé fort d'entrée. Nous ne sommes qu'au début du mois de juin et il est déjà convenu qu'Alexandre Lacazette va reporter le maillot lyonnais la saison prochaine. Un retour bien reçu par les supporters lyonnais, admiratifs de ce Gone issu de la formation qui avait inscrit 129 buts en 275 matches pendant ses sept années à l'OL. Ils n'étaient pas beaucoup à parier sur un retour de Lacazette dès cet été. En fin de contrat à Arsenal, il pouvait viser plus haut avec des clubs qualifiés pour les coupes d'Europe la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de l'OL.

Lacazette est revenu, l'OL prépare donc un bel été

Si pour certains le choix de Lacazette est curieux, il reflète surtout l'amour que l'attaquant porte pour son club formateur. Un lien qui ne l'a pas empêché de faire des concessions sportives et financières pour la saison prochaine. Toutefois, Jérôme Rothen pense que cela ne peut pas être suffisant. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, il a expliqué qu'Alexandre Lacazette avait obtenu des garanties de la part de l'OL concernant la politique sportive cet été.

🔴🔵 @RothenJerome : "Si Lacazette revient à l'OL sans coupe d'Europe et en faisant des concessions financières c'est qu'à côté il a eu des assurances du club sur le sportif." #RMClive pic.twitter.com/eLrn72ZPLd — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 3, 2022

« C’est bien pour les supporters de Lyon car il a du être rassuré par la politique sportive des Lyonnais. [...] Il a encore des belles années, il a pas 35 ans. Donc, il a du être rassuré par le projet. A mon avis, il sent de l’ambition du côté de l’Olympique Lyonnais », a t-il indiqué. On peut donc s'attendre à d'autres belles signatures pour le club rhodanien, lequel devra avoir un bien meilleur niveau pour retrouver son lustre et la C1. Une compétition qui reste ancrée dans l'esprit de Lacazette et quoi de mieux que de la jouer avec son club de cœur ?