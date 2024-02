La planète Textor s'agite brutalement, l'Américain agace

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a redonné le sourire aux supporters de l’OL grâce à un mercato ambitieux et des résultats en nette amélioration depuis deux mois. Ce n’est pas le cas à Molenbeek, un autre club détenu par le patron d’Eagle Football.

Quatorzième du championnat belge, Molenbeek traverse une énorme crise de résultats et cela commence à sérieusement gronder chez les supporters. Confronté à une situation périlleuse à Lyon puis à Botafogo, John Textor n’est décidément pas épargné puisque c’est cette fois son club belge qui bat de l’aile. Les joueurs sont sous pression et subissent les critiques des supporters, mais la direction n’est pas non plus mise hors de cause. Dans un communiqué relayé par La Dernière Heure, les supporters de Molenbeek ont tout simplement annoncé qu’ils allaient boycotter l’équipe pour les matchs à venir. Une décision qui va prendre effet dès le prochain match, à savoir un déplacement périlleux sur la pelouse de Genk. A travers le communiqué, on comprend par ailleurs que John Textor est la cible d’une partie des supporters en raison de la politique sportive menée à Molenbeek.

« La politique actuelle du club entraîne une perte totale de notre identité. Même si cela leur a déjà été clairement communiqué par certains clubs de supporters du RWDM, nous continuons de constater un manque total d’engagement de la part de nos joueurs. Nous n’acceptons plus cette attitude, d’autant qu’ils peuvent toujours et inconditionnellement compter sur nous. Ils s’apercevront de ce que signifie une absence de soutien » indiquent les supporters du club belge dans leur communiqué, avant de poursuivre. « Nous avons déjà soumis notre liste de souhaits à Mr. John Textor et respectons fermement ses efforts bienvenus en tant qu’investisseur et propriétaire du club ! D’un autre côté, cela ne signifie pas qu’en tant que fervents supporters, les plus fidèles de Belgique, nous devons accepter que l’âme de notre club soit en train de disparaître. Par cette action, nous espérons envoyer un signal clair et non violent » indiquent les supporters de Molenbeek. Pour l’instant, la pression reste supportable pour John Textor mais le patron d’Eagle Football a visiblement tout intérêt à prendre en compte l’avi des supporters du club belge s’il veut s’éviter une crise d’une bien plus grande ampleur.