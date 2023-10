OL ‍: La Juve attaque Lyon pour le chouchou de Grosso

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Fabio Grosso a surpris tout le monde dans sa composition d’équipe face à Lorient dimanche en alignant le jeune Mahamadou Diawara dès le coup d’envoi. Un milieu de terrain déjà très observé en Europe.

Après avoir disputé les trois premiers matchs de la saison en National 3 avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, Mahamadou Diawara a intégré le groupe professionnel dirigé par Fabio Grosso. Face à Lorient dimanche après-midi, le Franco-Malien de 18 ans était même titulaire au milieu de terrain aux côtés de Maxence Caqueret et de Skelly Alvero. Auteur d’une bonne prestation, Diawara a marqué des points et devrait bénéficier d’un temps de jeu important sous les ordres de Fabio Grosso dans les semaines et les mois à venir.

L’entraîneur italien de 45 ans veut s’appuyer sur les jeunes et Diawara fait partie des éléments qu’il veut faire progresser. Mais à en croire les informations relayées par ESPN, l’OL risque d’être vite confronté à l’intérêt des grands clubs européens pour Mahamadou Diawara. En effet, le média informe que la Juventus Turin est très intéressée par le profil du joueur. Toujours à l’affût lorsqu’un jeune joueur français explose, la Vieille Dame a manifesté son intérêt et va observer avec la plus grande attention les prestations du jeune milieu de l’OL durant toute la saison avant, possiblement, de se positionner lors du prochain mercato estival.

La Juventus surveille Diawara... et Cherki

Le média confirme par ailleurs que Rayan Cherki reste lui aussi un joueur suivi par la Juventus Turin. L’intérêt du club italien pour le milieu offensif de l’Equipe de France Espoirs n’est pas nouveau et avait été confirmé plus tôt dans la semaine. Au contraire de Diawara, Cherki n’est toutefois pas dans les petits papiers de Fabio Grosso depuis que le champion du monde 2006 est en poste. Reste maintenant à voir comment les deux jeunes Lyonnais vont se développer au cours de la saison et si la Juventus Turin passera à l’offensive l’été prochain pour l’un d’eux.