La DNCG met la pression à l’OL, Fofana, Cherki et Nuamah vendus ‍?

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’Olympique Lyonnais est dans une dynamique intéressante après un début de saison raté. Les Gones, qui ont effectué pas mal de retouches à leur effectif depuis quelques temps, seront encore actifs cet hiver dans le sens des départs.

L’Olympique Lyonnais est attendu au tournant. Après une folle saison passée qui a vu les Gones passer de la dernière position en décembre à une place européenne en fin d’exercice, le club rhodanien joue la Coupe d’Europe cette saison et a dû dégraisser son effectif pour attirer des joueurs. Sous la houlette de John Textor, plusieurs joueurs sont partis, notamment Orel Mangala, Dejan Lovren ou encore Amin Sarr, mais d’autres sont restés. C’est le cas de Rayan Cherki et Maxence Caqueret, dont le départ était attendu. Le directeur sportif David Friio a fait les frais de ces ventes non réalisées, mais les promesses faites par Lyon à la DNCG au début de l’été restent d’actualité. L’OL, qui n’a pas réalisé de vente majeure et qui a en plus déboursé 31 millions d’euros pour Moussa Niakhaté par exemple, est toujours surveillé par le gendarme financier du football français. L’effectif va encore bouger cet hiver, comme évoqué par Olympique-et-Lyonnais.

L’OL doit vendre cet hiver pour satisfaire la DNCG

Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, le consultant Nicolas Puydebois confirme que des changements vont devoir être opérés pour permettre de tenir l’engagement fait avec la DNCG : «Aujourd’hui, il y a peu de joueurs qui sont convoités et qui ont une véritable valeur marchande, à part Fofana et Cherki. Je n’en vois pas vraiment d’autres à part peut-être Nuamah par rapport à la Premier League, mais il n’est pas assez régulier. Après, il va falloir rendre des comptes à un moment donné, on a promis des choses avec la DNCG et il va falloir être en accord avec ce que l’OL leur a proposé. Il y aura des changements, mais lesquels, ça je ne sais pas. Si j’avais une boule de cristal je vous donnerais même les numéros du loto», a-t-il affirmé. Durant l’été, Cherki avait été dans le viseur du PSG, Dortmund, Leipzig ou encore Fulham mais est finalement resté avant de prolonger finalement son contrat. Suffisant pour empêcher un énième revirement de situation dans les prochains mois ? Avec John Textor, les supporters lyonnais ne sont plus à une folie près.