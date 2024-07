La C1 ou la porte, l’OL ne rigole plus avec Sage

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la remontada réussie la saison dernière, l’Olympique Lyonnais aborde le prochain exercice avec de nouvelles ambitions. L’entraîneur Pierre Sage met la barre plus haut et sait qu’un échec ne sera pas toléré.

La saison terminée, le contexte a bien changé pour l’Olympique Lyonnais. Une simple qualification européenne ne suffira plus au bonheur des Gones. Dès la reprise de l’entraînement, le coach Pierre Sage a affiché de hautes ambitions et son envie monter encore plus haut. Un discours validé par Walid Acherchour qui attend le club rhodanien dans la plus prestigieuse des compétitions de l’UEFA.

🎙️ " Retrouver la Ligue des champions, ça doit être l'objectif pour l'OL."@walidacherchour valide la dernière déclaration de Pierre Sage et espère que L'OL retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. pic.twitter.com/FK76ERGjsU — After Foot RMC (@AfterRMC) July 12, 2024

« Ce que j'attends de l'OL la saison prochaine ? Retrouver la Ligue des Champions, a annoncé le chroniqueur de RMC. Ils ne l'ont pas fait depuis la saison 2019-2020, pendant la période covid avec la demi-finale sous Rudi Garcia. Pour moi ça doit être l'objectif. Je crois qu'on est à près de 100 millions d'euros dépensés sur les trois derniers mercatos avec les options d'achats levées, l'arrivée de Niakhaté, et on verra ce qui se passera sur les prochaines semaines en termes de départs et d'arrivées. »

L'OL attendu au tournant

« Moi je trouve la déclaration de Pierre Sage très bonne, a-t-il approuvé. Il est conscient qu'aujourd'hui il change de dimension, que ce qu'il a fait la saison dernière est exceptionnel. Mais le connaissant un peu, je pense que dans sa conception du jeu, il n'est pas totalement satisfait de ce qu'il a réalisé. On était plus dans un jeu à réaction que d'impulser quelque chose d'entrée. Là il va avoir sa première prépa avec un mercato étoffé, avec de meilleurs joueurs. Donc on va l'attendre beaucoup plus et si Lyon fait sixième la saison prochaine, ce sera un mauvais résultat, ce qui n'était pas le cas quand il est arrivé parce qu'il y avait une remontada incroyable à faire et il l'a fait. »

« Mais dans le management, dans ce qu'il a mis en place et dans ses choix d'homme, il faudra vraiment faire progresser cette équipe, gérer la Ligue Europa et la Ligue 1, avec des cadres qui peuvent être vieillissants comme Matic et Lacazette. Ce sera une autre saison pour Pierre Sage mais je trouve qu'il s'est bien entouré avec de bons adjoints. Les attentes dans le jeu et les résultats seront tout autres par rapport à l'année dernière », a prévenu Walid Acherchour.