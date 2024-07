L'UEFA a parlé, l'OL n'est plus un grand d'Europe

Dans : OL.

Si l'OL a vécu une fin de saison dernière assez convaincante, l'ensemble reste cependant très fragile. D'ailleurs, les Gones ont perdu de leur superbe à l'échelle européenne.

L'OL retrouvera la Ligue Europa la saison prochaine. Et c'est un petit miracle au vu du dernier exercice vécu par les Gones. Pierre Sage compte désormais sur un bon recrutement afin de démarrer pied au plancher. L'entraineur rhodanien pourrait profiter pour cela du portefeuille de John Textor, qui ne lésine pas sur les moyens pour le moment au mercato. L'objectif est de jouer sur tous les tableaux et d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. En Europe, l'OL devra redorer son blason. Si le club a connu des succès majeurs il y a quelques années, les Gones sont totalement rentrés dans le rang... Et ce n'est pas le dernier classement UEFA des clubs qui prouvera le contraire.

L'OL et l'Europe, le classement fait très peur

En effet, ces derniers jours, l'UEFA a dévoilé son classement des clubs pour la saison prochaine. Et l'OL paye clairement le fait de ne pas avoir connu de parcours européen depuis deux saisons. En effet, voilà les Rhodaniens... 70èmes. Un classement décevant et plus connu depuis 1998. L'Olympique Lyonnais n'est d'ailleurs plus que le sixième club français dans ce classsement, derrière le PSG (6e), l'OM (33e), le LOSC (37e), le Stade Rennais (42e) et l'AS Monaco (65e). Avec la Ligue Europa à disputer dans quelques mois, la formation olympienne aura une belle chance de rectifier le tir et de montrer que l'OL respecte la coupe d'Europe. Pour rappel, en 2020 pendant la période Covid, les Lyonnais avaient réussi l'exploit de rallier les demi-finales de la Ligue des champions après avoir sorti des équipes comme la Juventus Turin (huitièmes de finale) et Manchester City (quarts de finale).