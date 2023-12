L'opération Benrahma à l'OL est lancée ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL doit recruter cet hiver pour remonter en Ligue 1 et compenser les départs à la CAN. Il faut notamment trouver un remplaçant à Ernest Nuamah. Les Lyonnais discutent déjà avec l'entourage de l'Algérien Said Benrahma, bien parti pour ne pas disputer la CAN.

L'OL compte bien profiter de l'hiver pour faire sa mue et redevenir une équipe crainte en Ligue 1 au printemps prochain. Si les trois succès avant la trêve ont fait du bien, l'effectif lyonnais reste très léger pour la seconde partie de saison. John Textor l'a promis : l'OL va investir au mercato, possédant 50 millions d'euros à sa disposition. Une somme qui peut être faible sauf au mercato d'hiver. Mercato d'ajustement et d'opportunités pour les clubs, il est aussi le bon moyen de se relancer pour des joueurs mis sur la touche. Un très bon ailier de Premier League, peu utilisé par West Ham cette saison, est dans ce cas de figure : Said Benrahma.

L'OL discute avec l'agent de Benrahma

Selon les informations de L'Equipe, l'OL a pris contact avec l'agent de Said Benrahma. Il s'agit du très influent agent israélien Pini Zahavi. Le club lyonnais veut convaincre l'ailier algérien de venir se relancer dans le Rhône et suppléer Ernest Nuamah au poste d'ailier. Ce dernier part à la CAN avec le Ghana dans les prochains jours. Ce ne devrait pas être le cas de Benrahma avec l'Algérie. Présent dans la pré-liste de Djamel Belmadi, il ne devrait pas faire partie de la liste finale de la sélection algérienne.

Les Lyonnais peuvent être optimistes car Said Benrahma n'aurait pas fermé à la porte à l'OL. Il faut dire que l'ancien niçois est frustré par son temps de jeu à West Ham. Il n'a pris part qu'à 11 matchs de Premier League cette saison, avec 44 minutes passées sur le terrain en moyenne par match. A 28 ans, il a déjà bien écumé les pelouses anglaises et européennes, faisant partie de l'équipe victorieuse en Ligue Europa Conférence la saison dernière. L'OL doit désormais décider comment le faire venir, avec un transfert sec ou en prêt. La seconde option semble la plus probable pour toutes les parties, surtout au vu du salaire important touché par Benrahma à Londres.