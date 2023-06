L'OM sur El Arouch, les supporters de l'OL tremblent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Mohamed El Arouch est vu comme la plus grosse pépite du centre de formation lyonnais. Néanmoins, le jeune joueur n'a pas encore sa chance en équipe première et le mercato pourrait encore boucher son horizon à l'OL. Une aubaine du côté de Marseille.

La carrière de Mohamed El Arouch à l'OL s'arrêtera t-elle sur un triomphe en Coupe Gambardella 2022 ? Cette finale contre Caen avait montré à tous le talent du jeune joueur de 19 ans. Buteur ce jour-là, il avait donné suffisamment de gages pour avoir sa chance en équipe première. Les supporters lyonnais le pensaient, le staff beaucoup moins. Ignoré par Peter Bosz, il a eu à peine plus d'opportunités avec Laurent Blanc. Ce dernier lui a offert 2 matchs et 40 minutes pour s'exprimer. C'était à Angers en Ligue 1 et face à Grenoble en coupe de France en février dernier. Mais depuis, c'est le calme plat.

L'OM menace l'OL pour El Arouch

De quoi frustrer le jeune milieu d'autant que l'OL recrute dans son secteur de jeu. Le jeune parisien Mahamadou Diawara arrive déjà du PSG avec une promesse de temps de jeu en pro. L'OL vise toujours Ellyes Skhiri (Cologne) et serait proche de signer le Japonais de 20 ans Kuryu Matsuki. Autant dire que la concurrence promet d'être fournie pour El Arouch et risque de l'empêcher d'intégrer le groupe professionnel.

L’OM garde toujours un œil sur Mohamed El Arouch. — GuilDT (@GuilDcqt) June 13, 2023

Il y a tous les éléments pour le pousser au départ et cela tombe bien car un point de chute s'offre à lui : l'OM. Les Marseillais rêvent de le piquer aux Lyonnais comme le confirme l'insider très informé GuilDT. « L’OM garde toujours un œil sur Mohamed El Arouch », a t-il posté sur Twitter. Une mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais, grands fans du joueur, mais un bon coup pour l'OM. Les Marseillais manquent d'un jeune talent dans l'entrejeu. Les qualités techniques d'El Arouch, dribbles comme passes, en feraient un successeur idéal pour Dimitri Payet. L'alerte est donc maximale pour l'OL qui possède quand même El Arouch jusqu'en 2025.