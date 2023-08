L'OL vise un Russe, Lyon doit accélérer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a de très nombreux joueurs dans son collimateur, mais la fin du mercato se profile et rien ne sera simple. Ces dernières heures, la presse russe révèle l'intérêt de l'OL pour Aleksandr Chernikov.

Tandis qu'Ernest Nuamah est toujours en salle d'attente dans les locaux de l'Olympique Lyonnais, ce qui est tout de même assez gênant, la cellule de recrutement du club de John Textor est annoncée comme présente dans de nombreux dossiers. Et pas uniquement dans le Big Five puisque le média spécialisé russe Championat dévoile l'intérêt de l'OL pour Aleksandr Chernikov, milieu défensif de 23 ans actuellement sous contrat jusqu'en 2026 au FC Krasnodar. International chez les équipes de jeunes en Russie, Chernikov est un pur produit du centre de formation de Krasnodar et il a une très bonne réputation chez ceux qui suivent attentivement la Premier Liga russe. Compte tenu de ses moyens limités, l'OL peut viser ce genre de joueur, le milieu de Krasnodar ayant un prix raisonnable.

Chernikov, un Russe proche de Lyon

Le média russe précise que John Textor a proposé 5 millions d'euros au FC Krasnodar pour le transfert d'Aleksandr Chernikov. Un prix nettement inférieur à celui attendu par le Betis Séville pour céder Guido Rodriguez, mais pas au point que les dirigeants russes acceptent cette proposition lyonnaise. Championnat précise en effet que le premier chèque proposé par l'OL au club de l'Ouest de la Russie pour son numéro 6 a été rapidement et fermement refusé. On ne sait pas encore si l'avant-dernier de Ligue 1, mais le temps commence à presser dans cette opération. La situation politique actuelle ne favorisant pas un règlement rapide des dossiers avec la Russie, Lyon doit rapidement revenir avec une offre améliorée ou bien se tourner vers une autre piste.