L’OL vire ses supporters qui trahissent le club

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le Groupama Stadium à guichets fermés contre l'ASSE ce dimanche, c'est un vrai succès pour l'OL mais aussi l'occasion pour certains de profiter de l'engouement. Le club veille au grain.

Le derby entre l’OL et l’ASSE provoque un engouement légitime, deux ans après la dernière opposition entre les deux clubs voisins et ennemis. Les supporters stéphanois n’ont pas été autorisés à se rendre au Groupama Stadium, et le stade de Décines devrait donc être entièrement acquis à la cause des joueurs de Pierre Sage. Pour éviter toute confrontation avec des fans stéphanois qui se glisseraient dans le public pour cette rencontre, l’OL a renouvelé sa politique du match contre Besiktas. A l’achat des billets, priorité est donné aux abonnés qui peuvent en prendre plusieurs supplémentaires. Et afin de stopper la vente au grand public, ce sont ensuite les spectateurs déjà venus au Groupama Stadium récemment qui passent devant les autres.

Deux abonnés grillés et punis immédiatement

De quoi s’assurer d’avoir un public 100 % lyonnais… si tout le monde joue le jeu. L’Equipe souligne ainsi que l’OL a du prendre des décisions drastiques envers deux de ses abonnés, qui ont profité de leur accès premium pour acheter et revendre bien plus cher une vingtaine de places sur le marché noir. Ils ont été dénoncés et après une enquête rapide, le club rhodanien a annulé tous les billets, mais aussi les abonnements des deux personnes concernées, et a pris contre eux une interdiction commerciale de revenir au Groupama Stadium. L’occasion pour l’OL de souligner que seuls les billets achetés sur la boutique officielle assuraient une entrée, alors que les arnaques pullulent sur les réseaux pour vendre des tickets qui risquent de ne pas passer le portique de sécurité.

Un problème récurrent dans le monde du football, où certains spectateurs sont prêts à payer très cher pour voir des matchs très demandés. Avec parfois de mauvaises surprises au moment d’entrer dans le stade, et aucun moyen de se retourner.