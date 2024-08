L'OL veut signer ce buteur bien connu à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir vendre d'ici à la fin du mercato, mais le club de John Textor pourrait rapidement enregistrer la signature d'un nouvel attaquant dont le nom a souvent circulé ces derniers mois, Arnaut Danjuma.

Arnaut Danjuma n'est pas du tout un inconnu pour les supporters de l'OL puisque la possibilité que l'ailier gauche de 27 ans débarque au Groupama Stadium lors du dernier mercato d'hiver avait été amplement relayée. L'affaire ne s'était pas faite, car l'international néerlandais, prêté par Villarreal à Everton, n'avait pas été libéré par le club de Premier League. Mais cette fois Arnaut Danjuma est de retour au sein du club de Liga, avec qui il a encore deux ans de contrat, et de nouveau l'hypothèse d'un prêt est évoqué. Sébastien Denis révèle ce dimanche que les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont renoué le contact avec leurs homologues de Villarreal afin de tenter de les convaincre de prêter le joueur révélé sous le maillot du PSV, tout comme ils l'avaient fait il y a quelques mois.

Danjuma à l'OL, c'est dans l'air

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaut Danjuma (@danjuma)

Du côté du Sous-marin jaune, l'actuel entraîneur, Marcelino, aurait aimé pouvoir conserver Arnaut Danjuma dans son effectif, mais notre confrère de Footmercato précise que Villarreal a besoin de dégraisser son vestiaire et que les responsables du club espagnol ne diront pas non à un départ, tout comme cela avait déjà été le cas cet hiver. Il faut désormais que les deux clubs s'entendent, l'idée de John Textor étant de faire venir l'attaquant à l'OL sous forme de prêt avec une option d'achat, tandis que l'équipe espagnole est plus tentée de vendre Arnaut Danjuma, dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 13 millions d'euros. A noter que dans ce dossier, l'Olympique Lyonnais serait en concurrence avec le LOSC, Lille ayant également coché le nom de Danjuma en cette fin de mercato estival. Les deux prochaines semaines risquent donc d'être intenses, d'autant que dans le même temps, l'OL doit également vendre plusieurs joueurs.