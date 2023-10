L'OL vendu avant l'OM, l'information explosive

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La crise est présente à tous les étages à l’OL, aussi bien sur le terrain avec des résultats sportifs catastrophiques qu’en coulisses, où John Textor risque de se retrouver en grosse difficulté sur le plan financier.

Les problèmes s’accumulent pour l’Olympique Lyonnais et pour son propriétaire, John Textor. Quelques mois seulement après le rachat du club, l’homme d’affaires américain est confronté à de sérieux problèmes financiers. Et pour preuve, L’Equipe nous apprend dans son édition du jour que la société Iconic, actionnaire d'Eagle Football, la holding de Textor, qui a apporté 75 millions d'euros pour finaliser le rachat du club, a fait jouer son « option de vente ».

Daniel Riolo taille Jean-Michel Aulas

Cela signifie de manière très concrète que l’investisseur demande le remboursement immédiat des 75 millions d’euros qu’il avait mis dans l’opération afin de se retirer du projet lyonnais. Un gros coup dur de plus pour John Textor, dont la situation risque vite de devenir intenable. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs fait savoir qu’il n’était pas impossible que le patron d’Eagle Football soit contraint de revendre l’OL plus vite que cela était prévu et espéré initialement. Le journaliste de l’After Foot en a par ailleurs profité pour tailler en pièces un certain Jean-Michel Aulas.

OL : Un mercato de fou, Textor mise sur Barcola et Lukeba https://t.co/M1ELN9V7l7 — Foot01.com (@Foot01_com) October 3, 2023

« Aulas était devenu un problème depuis des années à l’OL. On a quand même appris qu’un gamin était payé par le club pour allumer sur Twitter à droite et à gauche. Ce gars-là était payé par le club… on n’est pas à l’échelle du PSG qui veut gérer la communication de cette façon, mais presque et voilà où ça mène. Le rôle qui a été donné à Vincent Ponsot a été totalement démesuré, ce n’est pas un dirigeant qui doit être au sport dans un club de football. Ponsot a été un problème mais c’était le bras droit de Jean-Michel Aulas. Cela fait 10 ans que je dis que Jean-Michel Aulas était devenu un problème. Qui a fait venir Juninho pour calmer les supporters et a fini par le massacrer ? Aulas ! » a jugé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Textor bientôt obligé de vendre l'OL ?

« Par derrière, il n’a rien fait pour le mettre dans de bonnes conditions, ça a fini en embrouilles et les deux ne se parlent plus. Si le responsable ce n’est pas Aulas, je ne comprends plus rien. Maintenant qu’on a dit tout ça, on les a encore vu perdre de façon totalement normale à Reims. Ils ont 2 points, on ne va pas entrer en panique mais je ne vois rien de bon, des joueurs au bord des larmes, j’ai du mal à voir une issue. En coulisses il n’y a plus de président, Cucci est là sans être là, Textor est à distance et les rumeurs les plus folles que j’essaie de vérifier, c’est que Textor sera peut-être obligé de vendre dans quelques temps » estime Jean-Michel Aulas, pour qui l’Olympique Lyonnais n’en a pas fini avec les ennuis. Que cela soit sur le terrain mais également dans les bureaux, où John Textor est malmené ces derniers jours.