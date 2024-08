L'OL va vendre Tagliafico pour un prix choquant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit encore vendre des joueurs d'ici vendredi 23 heures. Nicolas Tagliafico serait sur le départ, mais le champion du monde argentin ne sera pas cédé une fortune.

John Textor ne sera pas victime du panic buy lors de ces derniers jours du mercato, mais le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais va probablement devoir accepter des offres revues à la baisse pour quelques-uns de ses lofteurs. Sauf à vendre ses joueurs à Crystal Palace, Botafogo ou bien encore Everton, l'OL sait que les prix ne s'emballent pas concernant Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou Anthony Lopes, et ce n'est pas plus le cas pour Nicolas Tagliafico, malgré les références de ce dernier avec l'équipe d'Argentine. Absent lors des deux premiers matchs de la saison, le défenseur est à un an de la fin de son contrat avec l'OL, et il doit donc partir cet été, aucune prolongation ne lui ayant été proposée. Et les regards se tournent désormais vers la Turquie pour Nicolas Tagliafico.

L'OL négocie pour Tagliafico

El lateral izquierdo argentino 🇦🇷 Nicolás Tagliafico es buscado por el #Galatasaray 🇹🇷.



El #OlympiqueLyon estaría dispuesto a venderlo por 5M€.

A trois jours de la fin du mercato, la presse argentine annonce que les négociations se sont intensifiées entre l'OL et Galatasaray. Journaliste pour ESPN Argentine, Victor Morales révèle que les choses vont dans le bon sens. « L’arrière gauche argentin Nicolas Tagliafico est recherché par Galatasaray. L’Olympique Lyonnais serait prêt à le vendre pour 5 millions d’euros », précise notre confrère. Le dossier serait d'autant plus facile à boucler qu'après trois ans passés à l'OL, le champion du monde argentin de 31 ans serait prêt à tenter le challenge proposé en Turquie. Reste qu'en cédant Nicolas Tagliafico, le club de John Textor ne ferait pas une énorme affaire financière, le défenseur ayant une valeur estimée à 8 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais décidé à faire partir les joueurs en fin de contrat, et ayant besoin de faire rentrer des fonds, l'Olympique Lyonnais pourrait rapidement boucler ce dossier.