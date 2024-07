L’OL va perdre des millions dans l'affaire Paqueta

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Soupçonné d’avoir enfreint le règlement de la Fédération anglaise sur les paris sportifs, Lucas Paqueta risque un bannissement de la Premier League. West Ham pourrait donc brader son milieu de terrain cet été. Une mauvaise affaire en perspective pour les Hammers et l’Olympique Lyonnais, qui avait négocié un pourcentage sur une éventuelle plus-value.

Alors qu’il dispute actuellement la Copa América avec le Brésil, Lucas Paqueta ne peut pas ignorer ses problèmes extra-sportifs. Le milieu de West Ham se retrouve dans le viseur de la Fédération anglaise qui l’accuse d’avoir enfreint le règlement sur les paris sportifs. A plusieurs reprises, le Brésilien aurait volontairement récolté un carton jaune pour permettre à des proches de gagner de l’argent. L’international auriverde pourrait donc subir une suspension à vie en Premier League. Et ainsi obliger ses dirigeants à le pousser vers la sortie.

Il n’est évidemment plus question pour Manchester City de le recruter. Le champion d’Angleterre semblait prêt à miser les 100 millions d’euros de sa clause libératoire. Mais cette affaire représente un obstacle insurmontable. Selon les informations de Globoesporte, c’est plutôt Flamengo qui pourrait profiter de la situation. Le club basé à Rio serait déjà en contact avec West Ham afin d’obtenir un prêt de Lucas Paqueta. Etant donné le contexte, les discussions pourraient néanmoins aboutir à un transfert définitif. Et sans même connaître les chiffres évoqués dans les échanges, on peut d’ores et déjà affirmer que les Hammers devront sérieusement revoir leurs exigences à la baisse.

L'OL aurait pu récupérer 6 M€

Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. En 2022, le club rhodanien avait vendu Lucas Paqueta à West Ham pour 43 millions d’euros, plus 18 millions d’euros en bonus et 10% sur une éventuelle plus-value. Ce pourcentage aurait pu permettre de récupérer près de 6 millions d’euros si Manchester City avait payé le montant de la clause libératoire. Mais en cas de transfert à Flamengo cet été, pas sûr que l’écurie anglaise réalise une plus-value.