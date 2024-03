L'OL va perdre Bompastor, Chelsea jubile

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL revit en cette seconde partie de saison au sein de sa section masculine. Chez les femmes, la domination est en revanche toujours bien présente.

L'OL est devenu au fil du temps un club de football très accompli et régulier au plus haut niveau. En plus de la section masculine, les jeunes et les femmes s'en sortent aussi très bien. Depuis quelques mois, Sonia Bompastor a pris les rênes des Fenottes et réalise du très bon travail. Cette saison, l'OL peut encore rafler la D1 mais aussi la Ligue des champions. Mais pour ce faire, le club rhodanien devra sans doute faire abstraction de quelques informations mal venues. En effet, Sonia Bompastor se rapproche de plus en plus... d'un départ de l'Olympique Lyonnais.

Bompastor et Chelsea, accord imminent annoncé en Angleterre

Quand t’avais pas prévu le changement de température entre Lyon et Lille… 🫠 pic.twitter.com/u1NpoLWGwx — OL Féminin (@OLfeminin) March 22, 2024

Selon les informations d'ESPN, Chelsea est en effet en train de boucler l'arrivée de l'ancienne internationale française. L'entraineuse française était la priorité du club anglais pour remplacer Emma Hayes, qui officie chez les Blues depuis plus de 10 ans. Cette dernière prendra d'ailleurs en charge l'équipe des USA féminine à la fin de la saison. Le palmarès impressionnant de Bompastor, qui a remporté deux D1 et une Ligue des champions depuis son arrivée à l'OL, ainsi que ses idées de jeu, ont fini de convaincre Chelsea de la recruter pour démarrer un nouveau projet. La perspective de coacher le club londonien plait aussi beaucoup à l'ancienne arrière gauche. A l'OL de lui trouver un remplaçant de la même qualité désormais. Et peut-être que d'ici la fin de saison, Bompastor et Chelsea auront déjà la chance de se croiser. L'OL et Chelsea sont encore en course pour remporter la Ligue des champions. Nul doute que l'entraineuse lyonnaise aura à coeur de bien finir son aventure avec les Fenottes avant de rallier un nouveau championnat.