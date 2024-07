L'OL fonce en Espagne chercher la doublure de Lacazette

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

A la recherche de joueurs pour renforcer son secteur offensif, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Borja Iglesias, attaquant du Betis Séville. Une opération qui ne coûtera pas énormément d’argent aux Gones si elle se concrétise.

L’Olympique Lyonnais sort d’une saison aussi étrange qu’historique. Les Gones ont longtemps été dans les abysses du classement mais ont réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle leur permettant de terminer à la 6ème place, synonyme de qualification en Coupe d’Europe. Désormais, John Textor peut se montrer actif sur le marché des transferts et après avoir levé les options d’achat d’Orel Mangala et Saïd Benrahma et sécurisé l’arrivée de Thiago Almada qui rejoindra le club en janvier 2025, l’OL cherche un numéro 9 capable d’être une doublure fiable à Alexandre Lacazette. Ce dernier, actuellement présent avec sa sélection pour préparer les Jeux Olympiques de Paris, a récemment refusé des offres émanant d’Arabie Saoudite pour rester dans son club formateur. D’après Pepe Elias, journaliste espagnol, l’OL a montré un intérêt pour recruter Borja Iglesias, avant-centre du Betis Séville.

Iglesias, une opération peu coûteuse pour l’OL

D'après @Pepelias17 l'OL s'intéresse au buteur espagnol de 31 ans Borja #Iglesias 🇪🇸 afin d'épauler Alexandre Lacazette



Iglesias évalué à 8 M💸 par le Betis Séville avec un contrat jusqu'en 2026



Le VFB Stuttgart et le Celta Vigo sont aussi sur les rangs... pic.twitter.com/Fg79ykQeSa — Ferveur Lyonnaise ❤️ 💙 🦁 ⚽️ (@FerveurL) July 9, 2024

L’attaquant de 31 ans n’a plus que deux ans de contrat en Andalousie et sa formation n’est d’ailleurs pas opposée à un départ de son joueur si une offre supérieure ou égale à 8 millions d’euros arrive sur le bureau des dirigeants espagnols. Prêté au Bayer Leverkusen en deuxième partie de saison dernière, il n’a pas inscrit le moindre but sous les ordres de Xabi Alonso mais un départ définitif semble inéluctable. Désormais international espagnol (2 sélections), il intéresse l’OL ainsi que deux autres formations européennes en la personne du Celta Vigo et de Stuttgart. La concurrence est féroce d’autant que l’équipe allemande a terminé 2ème de Bundesliga cette saison et disputera la Ligue des Champions, ce qui peut être un argument majeur qui ne plaide pas pour l’OL. Cependant, le dossier menant à Iglesias ne sera pas un risque financier énorme pour les Gones, d’autant que le joueur a de l’expérience et a découvert les joies des sélections nationales il y a deux ans. Reste à connaître les volontés du joueur qui ne devrait pas s’éterniser à Séville.