L’OL (trop) bien accompagné, Bosz peut oublier Kökçü

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Finaliste de la Ligue Europa Conférence avec le Feyenoord Rotterdam, Orkun Kökçü a tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur Peter Bosz. Mais le club rhodanien aura du mal à attirer le milieu de terrain, convoité par de nombreuses formations en Europe.

Le parcours européen du Feyenoord Rotterdam n’est pas passé inaperçu. Cette saison, le finaliste de la Ligue Europa Conférence a mis en lumière ses meilleurs talents. Cela n’a pas échappé à l’Olympique Lyonnais, dont les recruteurs apprécient le profil du latéral gauche Tyrell Malacia, mais aussi celui de son coéquipier Orkun Kökçü (21 ans). En effet, l’entraîneur Peter Bosz a un faible pour le milieu relayeur, nous apprend Foot Mercato. Le technicien le verrait bien dans son animation la saison prochaine afin de compenser de probables départs.

After 𝐩𝐚𝐢𝐧 comes 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡. pic.twitter.com/i3qv6Y50b1 — Orkun Kökcü (@OrkunKokcu) May 26, 2022

En plus du retour de Tanguy Ndombele à Tottenham suite à son prêt, Lucas Paqueta ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante, pas plus qu’Houssem Aouar à un an de la fin de son contrat. Ces possibles transferts pourront donner l’opportunité de se placer pour Orkun Kökçü, à supposer que la concurrence ne fasse pas grimper les enchères. Le risque est pourtant bien présent pour le joueur estimé à 15 millions d’euros. L’Olympique Lyonnais est loin d’être le seul club intéressé par l’international turc (14 sélections), qui plairait également au FC Barcelone, au FC Séville, à Leicester City, à Leeds United et aux Gunners d’Arsenal, dont l’intérêt a été publiquement confirmé par le coach du Feyenoord Rotterdam Arne Slot.

Et malheureusement pour les Gones, certains de ces courtisans, mieux armés sur le plan financier, ont aussi l’avantage de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Le seul point positif pour l’Olympique Lyonnais, et pour tous ses concurrents sur ce dossier, c’est que les difficultés financières du Feyenoord Rotterdam l’obligent quasiment à vendre son milieu sous contrat jusqu’en 2025, et capable d’évoluer au poste de meneur de jeu.