L'OL tenté par un coup délirant en Turquie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que les premiers renforts de l'Olympique Lyonnais arrivent des clubs de John Textor, les médias turcs affirment que l'OL regarde un attaquant international. Son nom est déjà connu en France.

Né à Martigues, cet attaquant n’est pas le plus célèbre des attaquants de l’équipe de Turquie, mais pourtant, c’est bien Yusuf Sari qui serait sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais à en croire Salim Manav, journaliste pour Ajanssport, média sportif stambouliote. Passé par l’Olympique de Marseille, qui l’avait prêté à Clermont avant finalement de le transférer à Trabzonspor en 2019, le joueur de 25 ans n’a pas laissé une grande trace en France, mais depuis qu’il a signé en 2022 avec l’Adana Demirspor, sa carrière a pris de l’ampleur. Au point même que Yusuf Sari est devenu international avec la Turquie en septembre dernier, marquant même un but contre l’Allemagne en match amical. Depuis, l’ailier droit compte quatre sélections avec son pays et a vu sa valeur atteindre 6,5 millions d'euros.

Un attaquant venu de Turquie à l'OL ?

ÖZEL | Adana Demirspor'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Sarı, Olympiakos ile Lyon'un takibine girdi.



• Lyon ve Olympiakos yetkilileri, Yusuf Sarı'yı Başakşehir maçında tribünde izleyecek ve transfer görüşmeleri yapacak. @ajansspor pic.twitter.com/7Z6etQKIlH — Salim Manav (@Salimmanav) January 5, 2024

Selon notre confrère turc, les recruteurs de l'Olympique Lyonnais seront ce samedi dans les tribunes du Basaksehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) afin d'assister au match de championnat entre Basaksehir et l'Adana Demirspor. Mais l'OL n'est pas le seul club européen à s'intéresser à l'attaquant, puisque l'Olympiakos a également prévu de faire le déplacement pour cette rencontre afin de superviser Yusuf Sari. Cette piste peut évidemment sembler étonnante dans la mesure où Sari n'a pas vraiment brillé durant sa carrière en France, mais depuis il s'est passé du temps et si l'équipe de Turquie fait désormais appel à lui, c'est que l'attaquant de 25 ans a progressé et peut prétendre jouer dans un club du standing de l'Olympique Lyonnais ou de l'Olympiakos.