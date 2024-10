L’OL se fâche et vire deux joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Deux joueurs de l’OL font l’objet d’une procédure disciplinaire. Les raisons sont encore floues, mais Florent Sanchez et Chaïm El Djebali ne devraient plus porter le maillot lyonnais.

Très loin de figurer dans les petits papiers de Pierre Sage pour la saison en cours et c’est bien normal au vu de l’effectif pléthorique à la disposition de l’entraîneur de 45 ans, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali ne rentrent pas non plus dans les plans de Gueïda Fofana. L’entraîneur de la réserve de l’Olympique Lyonnais n’a pas fait appel à Sanchez et El Djebali depuis plusieurs semaines, et il semble que les deux hommes en ont terminé de leur histoire avec le club rhodanien. En effet, le site Olympique et Lyonnais nous apprend ce mercredi que Florent Sanchez et Chaïm El Djebali font tous les deux l’objet d’une procédure disciplinaire de la part du club de la capitale des Gaules.

Sanchez et El Djebali poussés vers la sortie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chaïm El Djebali (@chaim_el_djebali)

Les raisons de cette brutale mise à l’écart ne sont pas encore connues, mais il est acté que les deux jeunes joueurs de 21 et 20 ans ne porteront plus les couleurs de l’OL à présent. « C’est une fin d’histoire en eau de boudin pour les deux milieux, natifs de Lyon, formés à l’Académie et dont beaucoup d’espoirs avaient été fondés à un moment ou un autre » ajoutent nos confrères, qui rappellent que Florent Sanchez avait été poussé dehors l’été dernier, sans qu’une porte de sortie ne lui soit finalement trouvée. La situation de Chaïm El Djebali était en revanche bien différente car le milieu de terrain sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027 avait intégré le groupe professionnel dirigé par Pierre Sage à quelques reprises cet été à tel point qu’il était entré en jeu à Rennes lors de la première journée de Ligue 1.

Mais avec cette procédure disciplinaire, l’aventure des deux joueurs à Lyon a pris un mauvais virage et il faudra désormais être attentif à une possible communication de l’OL dans les jours à venir pour en savoir davantage.