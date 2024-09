L’OL se donne un mois pour une recrue d’ampleur

Dans : OL.

Le départ de David Friio va être compensé, mais l'OL a dressé le portrait d'un homme différent à recruter d'ici le mois d'octobre.

Après un début de saison mouvementé et des premières suées en raison des défaites embarrassantes face à Rennes et Monaco, l’OL a retrouvé le sourire en dominant Strasbourg dans un match fou avant la trêve. Pourtant, cette saison, avec un mercato très actif, le club rhodanien s’était promis de s’installer en haut du classement, de jouer le podium et d’afficher plus de stabilité pour parvenir à titiller le PSG pourquoi pas. Cela semble bien illusoire, d’autant qu’en coulisses, l’exemple n’est pas forcément donné. Dans la foulée de la fin du mercato, David Friio a été démis de ses fonctions, le directeur sportif n’ayant pas assez maitrisé ses dossiers et sa communication selon son président John Textor, tandis que certaines voix assurent qu’il avait surtout voulu faire sauter Pierre Sage pour mettre un entraineur qui lui convenait mieux.

Textor n'a pas besoin d'un roi du mercato

Exit donc l’ancien dirigeant de l’OM, et place à une nouvelle organisation. Selon L’Equipe, l’OL s’est donné un mois, jusqu’à la trêve internationale du mois d’octobre, pour trouver un nouveau directeur sportif. Avec une mission bien précise, celle de dénicher une personne capable surtout de s’occuper du vestiaire, des relations avec les médias, de la bonne gestion des effectifs, plus que du mercato uniquement. « On veut quelqu'un qui connaît le foot pour être proche du vestiaire, les joueurs ont besoin de ça. On ne veut pas un DS qui fait de la transaction, donc ce ne sera pas vraiment un DS », a ainsi expliqué John Textor en conférence de presse.

Une perle rare à trouver donc dans les prochaines semaines, et qui ne sera pas Michael Gerlinger, qui vit à Lyon et opère un rôle important dans le groupe Eagle mais conservera ses fonctions à l’identique. Le nom d’un ancien joueur comme Eric Abidal a parfois été évoqué, notamment pour permettre d’avoir cette relation directe entre le vestiaire et la direction. Une nouvelle organisation à mettre en place rapidement, car l’OL va avoir besoin d’y voir clair avant le mois de janvier, où de nombreux mouvements sont attendus notamment pour continuer à dégraisser un effectif jugé trop important, et trop coûteux surtout.