L'OL s'offre un joueur à 500 millions de dollars

Par Mehdi Lunay

John Textor a mis la main sur Thiago Almada. Le jeune milieu argentin va faire partie de Eagle Football Group, jouant pour Botafogo puis pour l'OL. Textor n'a pas tardé à verrouiller sa trouvaille du mercato sur le plan financier.

Si les supporters lyonnais ont été frustrés de perdre des jeunes pépites prometteuses comme Bradley Barcola ou Castello Lukeba, ils vont bientôt faire connaissance avec une pépite du football mondial : Thiago Almada. Le jeune milieu argentin de 23 ans était suivi par de très nombreux clubs en Europe. Séduisant avec Atlanta en MLS, il incarne l'avenir du football argentin. C'est finalement l'OL, via la structure Eagle Football, qui va mettre la main dessus. L'officialisation du transfert n'est pas encore arrivée mais c'est tout comme pour les Lyonnais. Almada va rejoindre Botafogo pendant 6 mois avant d'aller à l'OL en janvier prochain.

Une clause de 500 millions de dollars pour Almada

Propriétaire de l'OL et de Botafogo, John Textor se vante déjà du beau coup réalisé dans les médias. Preuve de l'importance d'Almada, l'Américain n'a pas trainé pour protéger le joueur de l'intérêt d'autres clubs. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Almada serait sous contrat jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 500 millions de dollars !

Cet artifice ne vaudrait uniquement qu'au Brésil et à Botafogo. En effet, les clauses libératoires sont totalement interdites dans les contrats des joueurs en Ligue 1. Si l'information est confirmée officiellement, il faudra voir les conditions de l'arrivée d'Almada à l'OL. Il se pourrait qu'il soit lié contractuellement avec Botafogo et que l'OL le récupère en prêt d'ici 6 mois. De quoi rester accessible artificiellement pour les finances de l'OL tout en écartant toute tentative de recrutement par des grosses écuries mondiales et européennes.