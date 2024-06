L'OL s'active au mercato, deux profils improbables visés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va vivre un été agité sur le marché des transferts. De nombreux mouvements sont attendus, aussi bien du côté des départs que des arrivées.

Si le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi 10 juin, les clubs français sont pour le moment bloqués. La question des droits tv n'est toujours pas réglée et la valse des directeurs sportifs n'aide pas non plus. Mais dans peu de temps, l'OL devrait finaliser ses premiers mouvements. Ils seront faits en adéquation avec les départs à venir. Et ils seront nombreux puisque Rayan Cherki, Johann Lepenant, Anthony Lopes ou encore Alexandre Lacazette sont annoncés partants. Parmi les chantiers considérés comme prioritaires par les Gones : le secteur offensif. Et pour se renforcer, l'OL est apparemment prêt à faire quelques paris.

L'OL ne se ferme aucune porte au mercato

Selon les informations du compte spécialisé Arménie Football, la direction rhodanienne s'est récemment penchée sur le dossier Eduard Spertsyan. Très à l'aise techniquement et excellent tireur de coups francs, le joueur du FK Krasnodar, âgé de 24 ans, pourrait être une bonne pioche. En fin de contrat en juin 2026 avec le club russe, Spertsyan est estimé à 20 millions d'euros. Un montant qui pourrait baisser avec le travail de David Friio. Autre joueur à plaire à l'OL pour une arrivée cet été : Dennis Man. L'international roumain, ailier droit, fait partie de la short-list de l’OL en attaque d'après le supporter et youtuber Julien Le Gone. La saison passée en Serie B sous les couleurs de Parme, Man a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives. En fin de contrat en juin 2025, il est lui estimé à 9 millions d'euros. Encore une fois, un montant qui pourrait baisser. La perspective de jouer la Ligue Europa est aussi un argument de poids pour la direction lyonnaise, plus active que jamais pour faire de belles opérations, même si elles seraient assez inattendues.