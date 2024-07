L'OL révèle le nom du nouveau patron du centre de formation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage ayant quitté son poste de responsable de l'Academy de l'OL pour prendre les commandes de l'équipe de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a révélé le nom de son remplaçant.

« L’Academy de l’OL va reprendre progressivement au cours de ce mois de juillet. Après la nomination de Pierre Sage, en tant qu'entraîneur de l'équipe professionnelle, l’Olympique Lyonnais a apporté plusieurs changements au sein de l’organisation de son centre de formation. Fabien Caballero, qui avait assuré l'intérim de Pierre Sage durant la seconde partie de la saison 23/24, devient Manageur général. En collaboration directe avec Laurent Prud'homme et David Friio, sa mission sera d'organiser et de faire vivre l'Academy en accord avec la politique sportive définie par la direction du club. Fabien Caballero sera accompagné au quotidien par Johann Louvel, ancien directeur du centre de formation du Havre, qui prend la direction technique de l’académie. Ce formateur de 47 ans, ayant également travaillé à l’OGC Nice et à Dubaï, sera chargé notamment de la méthodologie et de l'encadrement technique des staffs. Les deux hommes seront en lien permanent avec le groupe professionnel dirigé par Pierre Sage », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.