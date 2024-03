L'OL rêve de ce champion du monde, Textor s'en occupe ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a une pépite annoncée dans le viseur de l'OM et de l'OL depuis des années désormais, et John Textor est dessus. C'est pour son club de Botafogo, mais avec la forte possibilité que le joueur en question, Thiago Almada, termine à Lyon si tout se passe bien.

John Textor aime utiliser ses différents clubs pour faire son mercato et amener des joueurs dans son giron. Pour le moment, l’Olympique Lyonnais n’est clairement pas perdant après avoir pu bénéficier des finances de Molenbeek pour recruter Ernest Nuamah, ou avoir fait venir notamment Lucas Perri de Botafogo sans se ruiner. Le phénomène pourrait continuer à travers un joueur suivi de longue date par l’OL et même par l’OM, qui en rêvait encore il y a un an. Il s’agit de Thiago Almada, l’un des meilleurs joueurs de la Major League Soccer. Le milieu offensif d’Atlanta a été élu joueur de l’année en MLS en 2023, et malgré de nombreux intérêts, il est parti pour continuer la saison avec la franchise de Géorgie. Il possède aussi le statut de champion du monde, en raison de sa présence dans le groupe de Lionel Scaloni au Qatar en 2022, même s'il n'a joué que quelques minutes face à la Pologne en phase de poule.

Textor clame son amour pour Almada

Mais John Textor ne l’entend pas de cette oreille et selon le site spécialisé sur l’actualité de Botafogo, Fogoanet, il a fait une offre de 18 millions d’euros pour récupérer l’international argentin. Avec à la clé une déclaration musclée pour montrer son intérêt pour Almada, tout en laissant entendre que le milieu offensif allait forcément finir sa carrière en Europe au bout du compte. De quoi laisser un gros espoir pour l’OL si tout se passe bien. « Lorsqu’ils seront prêts à le vendre, nous serons prêts à en parler. Dans deux ans, ces joueurs seront en Europe pour 40 à 60 millions d’euros. Nous avons clairement manifesté notre intérêt pour Almada, nous l’aimons et nous sommes intéressés », a livré le boss de la galaxie Eagle, propriétaire de l’OL et de Botafogo notamment. Un dossier que les supporters brésiliens, mais aussi lyonnais, vont donc suivre de près dans les prochains jours.