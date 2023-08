L'OL repart de Nice avec le sourire, les supporters désespérés

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans les bas-fonds du classement après trois matchs, l'OL est en grande difficulté. C'est pourtant la réalité qu'a été obligé de rappeler Corentin Tolisso après le premier point acquis à Nice dimanche soir.

Un point en trois matchs, et l’Olympique Lyonnais s’en satisfait presque. Englué dans les conséquences de son rachat et de sa politique sportive de ces dernières années actuellement, le club rhodanien connait un début de saison très difficile, et un mercato longtemps ralenti par les restrictions de la DNCG à l’encontre des nouveaux propriétaires. Le match nul soporifique à Nice (0-0) de dimanche soir a au moins permis à l’OL d’ouvrir son compteur. Pas de quoi envisager une remontée, même si l’absence d’Alexandre Lacazette a empêché toute velléité offensive. Autant dire que l’arrivée prochaine d’Ernest Nuamah va faire un bien fou, même s’il ne faut pas s’attendre à des choses extraordinaires cette saison. C’est le message qu’a tenu à faire passer l’expérimenté Corentin Tolisso, pour qui il est bon de rappeler que l’OL est loin d’être au niveau de ses glorieuses équipes du passé. Un message qui risque de faire du mal aux supporters, même s’il est difficile à contester.

Le grand OL, c'est fini

0-0 #OGCNOL pic.twitter.com/EMg1lYlT7q — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2023

« C'est un point collectif. On a souffert mais on a souffert tous ensemble. Et on n'a pas rompu, donc c'est une bonne chose. On est en difficulté en ce moment, on a mal commencé la saison. Donc aujourd'hui, on est content de prendre un point face à une belle équipe de Nice. Aujourd'hui, on est l'Olympique lyonnais de 2023-2024. On n'est pas l'Olympique lyonnais de 2002-2003 ou 2015-2016 si vous voulez. Aujourd'hui, on a plus de difficulté. On ne va pas se prendre pour d'autres. On n'est pas comme nos prédécesseurs. On avait vu qu'on avait du mal dès la préparation. Donc, on travaille à fond pour redresser la barre. Et aujourd'hui, cet OL de 2023-24 est content de prendre un point à Nice. Après, on sait qu'il ne faudra pas jouer comme ça toute la saison. C'est une certitude », a prévenu l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, pas habitué à trainer dans les bas fonds de la Ligue 1. Pas habitué, c'est aussi la position des supporters pour qui ce discours a beaucoup de mal à passer, même s'il est conforme à la réalité actuelle de leur club. La situation est ainsi à l’heure où le prochain match au Groupama Stadium verra le PSG se présenter…