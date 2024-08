L'OL refourgue Amin Sarr en Italie

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Arrivé lors du mercato hivernal 2023 à l'Olympique Lyonnais, Amin Sarr n'a jamais réussi à faire son trou dans le Rhône. Placé dans le loft cet été, il devrait filer vers la Serie A, même si l'OL doit se contenter d'un prêt.

Amin Sarr fait partie de cette longue liste de joueurs considérés comme indésirables par la direction de l'Olympique Lyonnais. Comme ce qui se fait souvent dans le football d'aujourd'hui, l'attaquant suédois était placé dans un loft. Ce dernier s'entrainait à l'écart en l'attente d'un nouveau club. Recruté pour 12 millions d'euros lors du mercato d'hiver 2023, l'international espoir n'a pas trouvé son bonheur dans le club de John Textor. Prêté une saison à Wolfsburg, à peine quelques mois après son arrivée, il n'a pas non plus réussi à convaincre la direction du club allemand de lever l'option d'achat de 15 millions d'euros qui lui était rattachée. Poussé vers la sortie par sa direction qui cherche absolument à dégraisser, il a trouvé où rebondir.

Amin Sarr attendu à Vérone

info ⁦@lequipe

L’OL et le Hellas Verone sont tombés d’accord ce mercredi pour le prêt d’un an d’Amin Sarr. Le club italien va payer plus de 50% de son important salaire, et l’option d’achat n’est pas obligatoire.

First call de Fab’ ⁦@FabrizioRomano https://t.co/nHufVoMYaS — hugo (@hugoguillemet) August 21, 2024

Selon les dernières informations de L'Equipe à son sujet, Amin Sarr devrait s'envoler dans les prochaines heures pour Vérone. Là-bas l'attend son futur club du Hellas. A en croire les informations du quotidien sportif français, l'attaquant de 23 ans va s'engager sous la forme d'un prêt d'une saison. Est assortie une option d'achat non-obligatoire dont le montant n'a pas été dévoilé.

Dans cette opération, l'Olympique Lyonnais libère de la masse salariale, mais c'est tout. En effet, le Hellas Vérone a accepté de prendre en charge 50% du salaire du joueur. De quoi permettre à la direction lyonnaise de respirer un peu, mais pas énormément non plus car ce n'est pas une vente. Pour rappel, John Textor a en effet promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d'euros cet été. Pour l'heure, les Gones en sont loin. Très loin, même. Il ne reste plus que neuf jours pour trouver des solutions plus drastiques.