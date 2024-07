L'OL laisse Mason Greenwood à l'OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cible principale de l’OM en attaque, Mason Greenwood intéresse d’autres clubs français. Ces dernières heures, l’OL a été cité comme un prétendant à l’international anglais de Manchester United.

Auteur d’une belle saison en prêt du côté de Getafe, Mason Greenwood attire les convoitises sur le marché des transferts. L’international anglais de 22 ans est la cible n°1 de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, qui souhaite impérativement le recruter malgré les déclarations du maire de la ville. Il y a deux jours, Benoit Payan s’est publiquement opposé au transfert de Mason Greenwood en raison du passif violent du joueur avec sa compagne. L’OM s’est agacé de l’intervention politique du maire dans ce dossier et compte bien ignorer les déclarations de Benoit Payan en offrant à Roberto De Zerbi sa cible principale.

Ces dernières heures, la concurrence de l’Olympique Lyonnais a néanmoins été évoquée, le club rhodanien ayant aussi un oeil sur la situation du joueur de Manchester United. John Textor a des moyens financiers importants sur ce mercato estival et l’a prouvé en recrutant Moussa Niakhaté à l’OL ou encore Thiago Almada à Botafogo et n’est donc pas effrayé par les 30 millions d’euros réclamés par Manchester United pour Mason Greenwood. Dans la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, la rumeur liant le club rhodanien à l’ancien attaquant de Getafe s’est rapidement propagée et une majorité de supporters a vite été contre la venue de l’Anglais.

Mason Greenwood à l'OL, c'est un grand non

Cela tombe bien, Mason Greenwood n’a quasiment aucune chance de poser ses valises chez les Gones selon les informations du journaliste Olivier Salmon. « L’OL surveillait le profil intéressant du joueur anglais de longue date, mais n’en a jamais fait la piste numéro 1, et n’a d’ailleurs jamais formulé d’offre » a publié l’insider, pour qui il est clair que Lyon a surveillé Mason Greenwood par le passé, mais n’a aucunement l’intention de passer à l’offensive dans les prochains jours. Dans ce dossier, le concurrent principal de l’OM se nomme la Lazio Rome, qui reste à l’affût, dans le cas où Mason Greenwood refuserait de venir à Marseille en raison du contexte et des déclarations du maire de la ville. Selon la presse italienne, tout devrait se décanter vendredi au plus tard pour ce talentueux gaucher que Roberto De Zerbi attend avec impatience dans la cité phocéenne.