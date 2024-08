L'OL promené par une équipe en tongs, Acherchour craque

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL connaît un début de saison cataclysmique : deux défaites en deux matchs, aucun but marqué et une dernière place en Ligue 1. Surtout, le jeu lyonnais inquiète comme samedi où Monaco s'est littéralement baladé sur la pelouse rhodanienne.

L'euphorie de la fin de saison dernière avec une remontée folle et une qualification en Ligue Europa balayée en deux semaines seulement ! Malgré un recrutement bien plus fourni que la saison passée, l'OL connaît le même début de saison qu'il y a un an. Le club rhodanien commence par deux défaites et même deux claques. Largement battu à Rennes 3-0 dimanche dernier, l'OL a été surclassé par Monaco 2-0. Les statistiques officielles n'ont comptabilisé qu'un seul tir en faveur des Lyonnais samedi après-midi. Une performance indigente qui a de quoi inquiéter.

L'OL surclassé par un Monaco moyen

C'est notamment le cas du journaliste Walid Acherchour. Présent dans l'After Foot sur RMC, il n'a pas mâché ses mots concernant l'OL. Pour lui, seul Lucas Perri a été au niveau sur les deux premiers matchs. Si certains supporters pointeront le calendrier périlleux pour une entame de Ligue 1, Acherchour n'est pas d'accord avec cela. Bourreau de l'OL samedi, Monaco n'était pas injouable du tout avec une maladresse inouïe devant les buts comme l'a souligné le nouveau consultant de DAZN.

🗣️ @Walidacherchour : "Même avec un Monaco qui dans la finition a eu des gros problèmes, Lyon est à des années-lumière aujourd'hui. Les trois prochains matchs sont Strasbourg, Lens et Marseille. Il y a urgence." pic.twitter.com/VEeh527NQe — After Foot RMC (@AfterRMC) August 24, 2024

« Sur les deux premiers matchs contre Rennes et Monaco, il n’y a pas photo ! Le meilleur joueur c’est Perri. Sur le premier match, il te sauve trois grosses occasions. L’addition elle est sympathique. 3-0 et 2-0, sans Perri ça peut faire beaucoup plus lourd. On a le sentiment que Monaco avait les mains dans les poches dans les 25 derniers mètres en se disant « Ce match-là, on est tellement au-dessus qu’on va le gagner ». A la mi-temps, ça doit faire 2-0 Monaco. C’est ça qui est le plus inquiétant. Même avec un Monaco qui dans la finition a eu des gros problèmes, tu es à des années lumières. Et là sur les trois prochains matchs, c’est Strasbourg, Lens, Marseille. Il y a urgence ! », a t-il lâché sur RMC. Le spectre d'un départ aussi raté que la saison dernière devient de plus en plus évident à l'OL.