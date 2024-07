L'OL privé d'une partie des 20ME de Jake O'Brien ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jake O'Brien devrait signer à Everton, le défenseur irlandais de l'Olympique Lyonnais ayant déjà rejoint Liverpool. Mais si l'OL fait une belle affaire financière, le club de Textor n'empochera pas 20 millions d'euros.

L'Olympique Lyonnais avait besoin de remplir ses caisses cet été, et le transfert de Jake O'Brien va aider à réaliser cette mission. Attendu lundi pour passer sa visite médicale chez les Toffees, le défenseur va ensuite parapher un contrat de cinq ans avec un club où il va retrouver Seamus Coleman, son coéquipier en équipe nationale d'Irlande. Dans cette opération, l'OL va empocher 20 millions d'euros mais plusieurs clubs vont rapidement se rappeler au bon souvenir du club de John Textor. De manière assez anecdotique, Cork City, le club irlandais, va empocher 300.000 euros au titre de club formateur, tout comme Youghal et Lakewood Celtic. Mais c'est surtout Crystal Palace, formation de la planète Eagle Football, qui va se rappeler au bon souvenir de Lyon et rapidement lui envoyer une facture qui se chiffre à plusieurs millions d'euros.

O'Brien va faire le bonheur de plusieurs clubs

OL : Jake O'Brien c'est fini, un coup d'enfer pour Textor https://t.co/xVw7mMize5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2024

L'an dernier, lorsque les deux clubs ont négocié pour permettre à Jake O'Brien de rejoindre l'Olympique Lyonnais pour 1 million d'euros, l'équipe de Premier League avait tout de même prévu une clause lui permettant de prendre une partie des bénéfices d'un éventuel transfert du défenseur irlandais. Selon le Mail on Sunday, le club de la banlieue sud de Londres aurait prévu de prendre 25% sur une possible revente de Jake O'Brien par l'OL, le quotidien anglais précisant cependant qu'il n'était pas évident de savoir si ces 25% était sur la plus-value ou sur la totalité du deal. Quoi qu'il soit, cela pourrait représenter jusqu'à 5 millions d'euros que Lyon devra rétrocéder au club de Premier League. L'affaire reste tout de même très bonne pour Eagle Football et l'OL, mais lancé dans sa quête de 100 millions d'euros, John Textor doit encore vendre des joueurs avant de pouvoir dormir tranquille.