L'OL prépare une grosse surprise à toute la Ligue 1

Par Claude Dautel

L'OL débutera par un déplacement à Rennes dimanche soir sa saison de Ligue 1. L'occasion pour le club breton de découvrir Lucas Perri, le nouvel atout de Lyon.

Cette fois, c'est la bonne. Après être resté dans l'ombre d'Anthony Lopes pendant toute la deuxième partie de la saison passée, Lucas Perri, le gardien de but brésilien choisi par John Textor, sera le numéro 1 de l'Olympique Lyonnais en 2024-2025. Pierre Sage ne l'a pas caché, il compte sur Perri, l'entraîneur de l'OL ayant bien compris que ce dernier était un portier qui colle mieux avec son style de jeu. Déjà aperçues en Coupe de France, les qualités de l'ancien joueur de Botafogo se sont confirmées durant la phase de préparation, et notamment son formidable talent dans la relance. De quoi donner une grosse confiance à ses coéquipiers lyonnais, lesquels pensent que la Ligue 1 va être surprise par le style de Lucas Perri. C'est le cas de Moussa Niakhaté, le défenseur de l'Olympique Lyonnais.

Lucas Perri va choquer la Ligue 1

S'exprimant chez nos confrères du Progrès, le latéral de l'OL promet bien des tourments aux équipes de Ligue 1 lorsqu'elles vont devoir gérer le cas Lucas Perri. « Contre Arsenal, Lucas a encore failli nous faire une passe décisive… Ses relances, c’est vraiment impressionnant. C’est un gardien moderne typique, qui joue long et court avec précision, peut déstabiliser une équipe à lui seul. À l’entraînement au quotidien ? Il se régale, mais on le connaît. Je pense que les gens vont aussi apprendre à le connaître », prévient Moussa Niakhaté, persuadé que le gardien de but brésilien de 26 ans va être un gros plus pour l'Olympique Lyonnais cette saison. On saura dès le match contre Rennes si effectivement tout cela se confirme pour l'OL sachant qu'Anthony Lopes n'a pas encore quitté le club rhodanien, même si John Textor n'a aucune intention de garder le portier formé à Lyon.