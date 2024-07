L’OL pleure en plein mercato, c’est du jamais vu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tension palpable sur le dossier Rayan Cherki en plein mercato, avec Dortmund qui joue la montre et l'OL qui s'énerve. Cela fait beaucoup rire un journaliste de L'Equipe.

Au niveau des fameux 100 millions d’euros à récolter par le biais des ventes, l’Olympique Lyonnais avance beaucoup moins vite que prévu. Le départ de Rayan Cherki devait permettre de mettre rapidement 15 millions d’euros de côté, sachant que tout le monde semblait d’accord. Le tarif a été fixé par l’OL, et sauf surenchère, il convenait à la direction rhodanienne. Tandis que le joueur a accepté l’idée de changer d’air pour éviter de partir libre dans un an, alors que la proposition de prolongation revue à la baisse ne correspond pas à ses attentes.

Les hésitations de Dortmund énervent l'OL

Au départ, le PSG était chaud pour le recruter, mais le froid entre ses agents, et notamment la mère de Kylian Mbappé, et Nasser Al-Khelaïfi, ont fait oublier cette possibilité. Dortmund est ensuite arrivé et tout est allé très vite. Séduit par le projet du club allemand, Cherki se voyait déjà là-bas avant le début des Jeux Olympiques. Mais malgré un terrain d’entente trouvé autour de ces 15 ME, rien n’est bouclé quasiment un mois plus tard. Le club allemand prétexte des besoins de vendre, mais l’entraineur Nuri Sahin ne serait pas convaincu. Des hésitations de dernière minute qui énervent à l’OL, qui a demandé à la formation de la Ruhr de trancher rapidement.

Mythique. ⁦@OL⁩ veut demander des comptes à Dortmund si les Allemands n’accélèrent pas sur Cherki. C dc Lyon qui decide des priorités à Dortmund ? 😂😂 Mercato : le Borussia Dortmund attend toujours pour la venue de Rayan Cherki, l'OL agacé https://t.co/D8YBOzebeF — Herve Penot (@hpenot_lequipe) July 29, 2024

Un coup de pression qui a fait sursauter Hervé Penot, le journaliste de L’Equipe, pour qui l’OL se trompe totalement en agissant de la sorte. Pour celui qui suit de près l’actualité lyonnaise, John Textor fait vraiment n’importe quoi en essayant de se mêler des choix des autres clubs. « Mythique. l’OL veut demander des comptes à Dortmund si les Allemands n’accélèrent pas sur Cherki. C’est donc Lyon qui décide des priorités à Dortmund ? Mais Dortmund fait ce qu’il veut. Et Cherki aussi. Tu crois que c la première fois que deux clubs sont sur le même joueur ? J’ai jamais vu une telle réaction et on est fin juillet », a balancé Hervé Penot, qui s’est mis les supporters à dos avec cette sortie saillante sur le mercato de l’OL.

De quoi lancer le débat, car ce que les Lyonnais reprochent à Dortmund, c’est de faire demi-tour sans le dire après avoir tout fait pour recruter Rayan Cherki quand il envisageait de signer au PSG. Mais c’est en effet le jeu parfois sournois du mercato.