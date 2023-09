L’OL peut signer un joueur annoncé à l'OM

Dans : OL.

Annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques jours, le milieu de terrain libyen Al-Musrati est désormais cité... à l’OL.

En quête d’un milieu défensif en urgence d’ici la fin du mercato ce vendredi à minuit, l’Olympique Lyonnais semble tenir sa recrue avec Paul Akouokou. Barré par la concurrence au Bétis Séville, le milieu de terrain ivoirien de 25 ans est proche de s’engager en faveur de l’OL pour 3 millions d’euros, mais un gros hic menace le deal de s’effondrer. Selon L’Equipe, dont les informations ont été confirmées par Foot Mercato, plusieurs agents sont concernés par cette opération et n’arrivent pas à s’entendre sur ce dossier.

Un imbroglio qui inquiète Lyon, dont les dirigeants sont déjà moyennement emballés par cette piste qui n’était ni le plan A, ni le plan B ni même le plan C des Gones à ce poste de milieu défensif. Au cas où cette piste s’écroule, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont un œil sur la situation du milieu de terrain de Braga, Al-Musrati. Au contraire d’Akouokou, le Libyen est titulaire indiscutable dans son club et cela depuis plusieurs saisons. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille il y a quelques jours, il est valorisé à plus de 15 millions d’euros par Braga, une somme qui n’a rien à voir avec les 3 millions d’euros que l’OL s’apprête à dépenser pour Akouokou.

Akouokou ou Al-Musrati, l'un ou l'autre mais pas les deux ?

A priori, ce sera l’un ou l’autre pour Lyon et pas les deux alors que le secteur du milieu de terrain est déjà fourni par des joueurs comme Tolisso, Maitland-Niles ou encore Caqueret et Lepenant à Lyon. Pour un club qui ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine, cela suffit largement. Il reste maintenant à voir qui d’Akouokou ou d’Al-Musrati viendra rejoindre les rangs de l’effectif de Laurent Blanc d’ici la fin du mercato. On le saura très vite puisque le mercato ferme ses portes ce vendredi à minuit.