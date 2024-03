OL ‍: O'Brien sauve son chien en sautant dans un lac de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le défenseur irlandais de l'Olympique Lyonnais a un sacré caractère, ses adversaires peuvent en témoigner, mais il est surtout déterminé. Une anecdote racontée par L'Equipe en témoigne.

Du haut de ses presque 2 mètres (1,97m précisément), Jake O’Brien n’a pas été le renfort qui a suscité le plus d’enthousiasme dans la communauté des supporters de l’Olympique Lyonnais lorsqu’il a quitté Crystal Palace, via Molenbeek, et signé pour 1 million d’euros le 15 août 2023. Pourtant, le défenseur irlandais de 22 ans s’est non seulement installé dans le onze de Fabio Grosso et Pierre Sage, Laurent Blanc ne l’ayant pas utilisé, mais en plus, il s’est permis de marquer trois buts en Ligue 1. Désormais, le joueur irlandais est devenu l’un des chouchous du Groupama Stadium, son engagement total faisant le bonheur des fans lyonnais. Ce dimanche, à quelques heures de la réception du RC Lens, match durant lequel il avait marqué un but à l’aller, le quotidien sportif consacre un long article au défenseur de l’Olympique Lyonnais, l’occasion de raconter une anecdote qui en dit long sur son caractère.

O'Brien n'a peur de rien et surtout pas d'un lac glacé

𝐒𝐞𝐦𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 Lets go 💪🏻🔴🔵



Time to recover for a big game Sunday 🦁



𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐋 #TeamOL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/9Bn9t8cQcW — Jake O’Brien (@obrienjake_) February 28, 2024

Se promenant récemment avec son chien dans le célèbre Parc de la Tête d'Or à Lyon, Jake O'Brien a vu ce dernier, un teckel, se lancer à la poursuite de canards, et visiblement très motivé à l'idée de rattraper les palmipèdes, l'animal a plongé dans l'eau glacée du lac de la capitale des Gaules, et pas du Connemara, et s'est éloigné très loin de la rive. Au point d'inquiéter le défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas hésité à entrer dans l'eau, tout habillé, pour aller récupérer à la nage son chien, dont il n'était pas certain qu'il pourrait revenir, tout cela sous le regard de promeneurs totalement interloqués. « Je suis rentré chez moi trempé et congelé. Beaucoup de gens me regardaient sur le chemin et se moquaient », raconte Jake O'Brien dans L'Equipe. Une anecdote qui en dit long sur le tempérament d'un joueur qui, avant d'être footballeur professionnel, a également été champion d'Irlande de boxe. De quoi justifier son caractère d'acier.