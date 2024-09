L’OL perd des centaines de millions d’euros et va virer du personnel

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Mauvaise nouvelle au sein de l'Olympique Lyonnais, la présidence a décide de mettre en place un plan social pour réduire le nombre de salariés.

Voilà une nouvelle qui risque d’interpeller sur la gestion de l’Olympique Lyonnais à la sauce John Textor, un an et demi après le rachat du club. L’AFP révèle ce lundi après-midi qu’un plan social est en préparation dans le camp de la direction du club. Des discussions doivent avoir lieu avec les partenaires sociaux pour préparer le départ de 90 personnes, qui concernerait des départs volontaires dans un premier temps. Depuis l’arrivée de John Textor, le groupe a vendu plusieurs de ses biens, et le propriétaire américain estime ainsi que, entre les pertes financières et la gestion moins importante liée à ces ventes, il est nécessaire de réduire le nombre de salariés. Le groupe recense plus de 600 salariés, et le but est de ramener les effectifs du groupe à 500 employés.

L'OL veut passer de 600 à 500 employés

Pour justifier ce plan social, l’OL met en avant la perte de 300 millions d’euros sur les cinq dernières années, imputées grandement à l’absence de Ligue des Champions, très rémunératrice, et que Lyon n’a pas retrouvé depuis 2020. Cette opération a pour but de lutter contre le déficit structurel de l’OL, où malgré les ventes de joueurs par le passé, et les rentrées d’argent générées par l’exploitation du nouveau stade et justement les ventes d’OL Reign et de la LDLC Arena, les pertes financières sont concrètes pour John Textor. Ce dernier n’a pas réussi à inverser la tendance, et compte donc réduire le nombre de salariés de son groupe avec ce plan social qui n’aidera pas à sa popularité dans la cité lyonnaise.